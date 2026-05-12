Caso Davis-Dossena: il comunicato del Giudice Sportivo sulle accuse di razzismo

Nel corso di Cagliari-Udinese, Keinan Devis ha accusato Alberto Dossena di offese di stampo razzista. Sul campo gli animi si sono scaldati moltissimo e al termine dell'incontro il club bianconero ha quindi pubblicato un durissimo comunicato: "Udinese Calcio esprime massima solidarietà e pieno supporto a Keinan Davis oggetto di vergognosi insulti razzisti da parte di un calciatore della squadra avversaria nel corso della partita di questo pomeriggio. Il Club ribadisce la ferma condanna di simili atti deplorevoli che danneggiano gravemente l’immagine e i valori dello sport che amiamo. Udinese Calcio tutelerà Keinan in tutte le sedi ed auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva in cui nutre piena fiducia". Il difensore del Cagliari ha smentito tutto, ma la vicenda non è terminata qui, con un botta e risposta che è continuato anche sui social.