Caos calendario, date e orario sfide Champions: c'è la decisione del Tar, vertice Serie A-Prefettura

L'epopea del calendario della penultima giornata di Serie A continua. Dopo che la Prefettura di Roma e la Lega Serie A non sono riuscite a trovare un accordo sull'orario in cui dovrà giocare Roma-Lazio, la Lega ha fatto ricorso al TAR, che però ha deciso di non decidere. Il Tribunale Amministrativo Regionale, infatti, ha rimandato la scelta all'avvocatura dello Stato, invitando a trovare un punto d'incontro su data e orario. Ora le due parti si sono quindi rimesse a trattare e dovranno trovare una soluzione entro questa sera, cosa che non sono riuscite a fare negli ultimi due giorni visto che le le due posizioni sono sembrate agli antipodi e non conciliabili. Prefettura e Lega Serie A cercheranno di raggiungere una posizione di incontro nel corso di una chiamata prevista poco dopo le 19 e nelle prossime ore il Prefetto dovrebbe convocare un tavolo con tutte le parti in causa. Se non si dovesse trovare un accordo entro questa sera, nella giornata di domani il TAR emetterà un suo verdetto.
Caos calendario, il punto della situazione
Inizialmente la Lega Serie A aveva annunciato che il derby della Capitale si sarebbe giocato domenica alle 12:30 ma la Prefettura di Roma ha spostato l'incontro a lunedì alle 20:45 per motivi di ordine pubblico. Domenica al Foro Italico, infatti, si giocherà anche la finale degli Internazionali d'Italia di tennis e il Prefetto teme che le varie tifoserie possano incrociarsi e creare problemi. Si è quindi provato a cercare un punto d'incontro, provando ad anticipare il derby alle 12 e spostando gli Internazionale d'Italia alle 17:30, ma la Prefettura non ha dato il suo ok. La Lega Serie A ha quindi fatto ricorso al TAR, che però non ha preso una decisione e ha quindi rimandato il problema al mittente.
Tifoserie in protesta e non solo: i pericoli di giocare lunedì alle 20:45
Una delle preoccupazioni più grandi della Lega Serie A è che giocare di lunedì sera possa portare le tifoserie di Roma e Lazio a protestare fuori dallo stadio. Il derby della Capitale è già di per sé una partita molto sentita e questa situazione rischia di peggiorare il tutto, creando così ancora più problemi di ordine pubblico visto che in passato lo spostamento del derby aveva generato non pochi disagi. Come se non bastasse, giocare un derby di sera sarebbe proibito, o almeno lo era prima della decisione della Prefettura di posticipare il match a lunedì alle 20:45. Inoltre, lunedì è anche previsto uno sciopero che rischia di rendere il tutto ancora più complesso per i tifosi ma anche per la gestione dell'ordine pubblico. Tutto questo, compresa l'assenza dei tifosi, rischia di minare la regolarità del campionato.
Il principio di contemporaneità: quando si giocheranno le altre partite?
Ma la scelta della data e dell'orario di Roma-Lazio è importante anche per altre quattro partite di Serie A, compresa quella della Juve. Stando al regolamento della Serie A, nel corso delle ultime due giornate di campionato vige il principio di contemporaneità: le squadre che stanno lottando per lo stesso obiettivo, devono giocare allo stesso orario. Ecco quindi che l'orario di Roma-Lazio diventa fondamentale anche per Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, ovvero le squadre impegnate nella lotta Champions. Fino a che non si saprà quando si giocherà il derby, neanche le altre quattro partite potranno avere certezze.
L'attacco di Binaghi: "Perché dovremmo spostarci? Campionato organizzato con i piedi"
Oltre alla Roma (ecco il duro comunicato), anche il presidente della FITP, Angelo Binaghi, ha duramente criticato questo assurdo braccio di ferro: "Derby? De Siervo e Simonelli sono due dirigenti preparati, forse gli unici nel mondo del calcio, non so nemmeno quanto dipenda da loro tutto questo. Però che si sia fatto un calendario a giugno con il derby di Torino durante le Finals, poi anticipato con un dialogo personale con De Siervo, e qui rimangono la finale di Coppa Italia e derby di Roma, mi fa pensare proprio a delle grandi coincidenze. Come diceva Andreotti? A pensare male spesso si fa peccato ma qualche volta non ci si sbaglia...".
"Secondo voi dobbiamo spostarci noi o il calcio? Chiedetelo all'opinione pubblica - ha continuato -. Noi ci siamo spostati per 25 anni. Non capisco perché noi ci dovremmo spostare quando c'è un "deficiente", così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un campionato di calcio con i piedi".
Presidente Regione Lazio: "Errore evidente della Lega Calcio"
Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, invece, ha commentato: "A questo punto è solo una questione egoica. La Lega Calcio sta scommettendo in maniera imprudente sulla pelle della nostra città. È una cosa che non mi piace. Il prefetto è una figura terza e indipendente, il questore altrettanto e hanno dato delle valutazioni di carattere tecnico assolutamente scevre da qualunque condizionamento".
"Dobbiamo rispettare le indicazioni tecniche di chi si occupa di sicurezza, c'è stato un errore di pianificazione e adesso non è il momento di fare i capricci da parte di nessuno. C'è stato un errore evidente della Lega Calcio quando ha pianificato il derby nella stessa giornata in cui c'è un evento di portata internazionale come gli internazionali di tennis. Tutto questo può creare problemi, tra l'altro non in due quadranti differenti ma in un quadrante così stretto", ha concluso.
L'epopea del calendario della penultima giornata di Serie A continua. Dopo che la Prefettura di Roma e la Lega Serie A non sono riuscite a trovare un accordo sull'orario in cui dovrà giocare Roma-Lazio, la Lega ha fatto ricorso al TAR, che però ha deciso di non decidere. Il Tribunale Amministrativo Regionale, infatti, ha rimandato la scelta all'avvocatura dello Stato, invitando a trovare un punto d'incontro su data e orario. Ora le due parti si sono quindi rimesse a trattare e dovranno trovare una soluzione entro questa sera, cosa che non sono riuscite a fare negli ultimi due giorni visto che le le due posizioni sono sembrate agli antipodi e non conciliabili. Prefettura e Lega Serie A cercheranno di raggiungere una posizione di incontro nel corso di una chiamata prevista poco dopo le 19 e nelle prossime ore il Prefetto dovrebbe convocare un tavolo con tutte le parti in causa. Se non si dovesse trovare un accordo entro questa sera, nella giornata di domani il TAR emetterà un suo verdetto.
Caos calendario, il punto della situazione
Inizialmente la Lega Serie A aveva annunciato che il derby della Capitale si sarebbe giocato domenica alle 12:30 ma la Prefettura di Roma ha spostato l'incontro a lunedì alle 20:45 per motivi di ordine pubblico. Domenica al Foro Italico, infatti, si giocherà anche la finale degli Internazionali d'Italia di tennis e il Prefetto teme che le varie tifoserie possano incrociarsi e creare problemi. Si è quindi provato a cercare un punto d'incontro, provando ad anticipare il derby alle 12 e spostando gli Internazionale d'Italia alle 17:30, ma la Prefettura non ha dato il suo ok. La Lega Serie A ha quindi fatto ricorso al TAR, che però non ha preso una decisione e ha quindi rimandato il problema al mittente.