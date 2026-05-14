Caos calendario, date e orario sfide Champions: c'è la decisione del Tar, vertice Serie A-Prefettura

L'epopea del calendario della penultima giornata di Serie A continua. Dopo che la Prefettura di Roma e la Lega Serie A non sono riuscite a trovare un accordo sull'orario in cui dovrà giocare Roma-Lazio, la Lega ha fatto ricorso al TAR, che però ha deciso di non decidere. Il Tribunale Amministrativo Regionale, infatti, ha rimandato la scelta all'avvocatura dello Stato, invitando a trovare un punto d'incontro su data e orario. Ora le due parti si sono quindi rimesse a trattare e dovranno trovare una soluzione entro questa sera, cosa che non sono riuscite a fare negli ultimi due giorni visto che le le due posizioni sono sembrate agli antipodi e non conciliabili. Prefettura e Lega Serie A cercheranno di raggiungere una posizione di incontro nel corso di una chiamata prevista poco dopo le 19 e nelle prossime ore il Prefetto dovrebbe convocare un tavolo con tutte le parti in causa. Se non si dovesse trovare un accordo entro questa sera, nella giornata di domani il TAR emetterà un suo verdetto.