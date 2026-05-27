Sarri addio Lazio ufficiale: reunion con Giuntoli? D'Amico lascia l'Atalanta e ritrova Gasperini: che intrecci!

La stagione è finita e per molte squadre è il momento di fare un punto della situazione. Il Milan ha salutato Allegri e gran parte della dirigenza, ma i rossoneri non sono l'unica squadra molto attiva. Si è scatenato un vero e proprio valzer di panchine, che coinvolge diverse squadre italiane, a partire dalla Lazio. Il club biancoceleste, infatti, ha ufficializzato l'addio di Maurizio Sarri.