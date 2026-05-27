Sarri addio Lazio ufficiale: reunion con Giuntoli? D'Amico lascia l'Atalanta e ritrova Gasperini: che intrecci!

La stagione è finita e per molte squadre è il momento di fare un punto della situazione. Il Milan ha salutato Allegri e gran parte della dirigenza, ma i rossoneri non sono l'unica squadra molto attiva. Si è scatenato un vero e proprio valzer di panchine, che coinvolge diverse squadre italiane, a partire dalla Lazio. Il club biancoceleste, infatti, ha ufficializzato l'addio di Maurizio Sarri.
Lazio, addio Sarri: il comunicato ufficiale
Ecco il comunicato del club bianconero: "La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale".
Il sostituto alla Lazio e la nuova squadra di Sarri
Dopo un'annata ben al di sotto delle aspettative e tormentata da problemi economici, termina la seconda esperienza di Sarri alla Lazio. L'ex Juve si prepara a diventare il nuovo allenatore dell'Atalanta, che saluterà quindi Palladino. Maurizio ripartirà dalla Dea, che si si è qualificata alla prossima Conference League grazie al settimo posto conquistato in classifica. E alla Lazio? Per sostituire l'ex Empoli, Lotito ha scelto di puntare su Rino Gattuso, reduce dalla delusione con l'Italia in Nazionale e pronto a ripartire in Serie A.
Tra ex Juve e coppie che si riformano
All'Atalanta Sarri dovrebbe ritrovare anche un altro ex Juve, Cristiano Giuntoli. I due non si sono incrociati a Torino, ma hanno lavorato insieme per anni al Napoli. La famiglia Percassi, che sta ancora cercando di ripartire dopo l'addio di Gasperini la passata stagione, vuole quindi provare a ripartire puntando su un duo che già conosce e molto affiatato.
Giuntoli è infatti destinato a diventare il nuovo direttore sportivo nerazzurro, visto che quello attuale, Tony D'Amico, ha lasciato il club. Ecco il comunicato: "Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il Direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro". E dove andrà D'Amico? Ancora non è ufficiale, ma il ds piace moltissimo alla Roma, dove ritroverebbe a sua volta Gian Piero Gasperini. Insomma, un giro di squadre, nomi e panchine tutti intrecciati tra loro. Il calciomercato non è ancora iniziato, ma le emozioni questa estate non mancano di certo.
La stagione è finita e per molte squadre è il momento di fare un punto della situazione. Il Milan ha salutato Allegri e gran parte della dirigenza, ma i rossoneri non sono l'unica squadra molto attiva. Si è scatenato un vero e proprio valzer di panchine, che coinvolge diverse squadre italiane, a partire dalla Lazio. Il club biancoceleste, infatti, ha ufficializzato l'addio di Maurizio Sarri.
Lazio, addio Sarri: il comunicato ufficiale
Ecco il comunicato del club bianconero: "La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale".
Il sostituto alla Lazio e la nuova squadra di Sarri
Dopo un'annata ben al di sotto delle aspettative e tormentata da problemi economici, termina la seconda esperienza di Sarri alla Lazio. L'ex Juve si prepara a diventare il nuovo allenatore dell'Atalanta, che saluterà quindi Palladino. Maurizio ripartirà dalla Dea, che si si è qualificata alla prossima Conference League grazie al settimo posto conquistato in classifica. E alla Lazio? Per sostituire l'ex Empoli, Lotito ha scelto di puntare su Rino Gattuso, reduce dalla delusione con l'Italia in Nazionale e pronto a ripartire in Serie A.