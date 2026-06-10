Mossa Como, occhi sul talento del Napoli: è Vergara l’erede di Nico Paz!

Gli occhi del Como su Antonio Vergara . Il club lombardo ha messo nel mirino il gioiellino del Napoli per rinforzare la trequarti, a maggior ragione se Josè Mourinho non dovesse dare il via libera alla permanenza di Nico Paz sul lago per un’altra stagione. Sugli esterni invece Fabregas vorrebbe i terzini Yan Couto (Dortmund) e Kaiki (Cruzeiro). Nel frattempo il Napoli - in attesa dell’arrivo di Max Allegri in panchina (si attende la risoluzione col Milan) - è pronto a blindare i propri gioielli: ci siamo per i prolungamenti di Amir Rrahmani (2029) e Leonardo Spinazzola (2028); mentre procedono bene i dialoghi per allungare con capitan Giovanni Di Lorenzo (2029) e il centrocampista Scott McTominay (2030 con opzione per il 2031). Si complica invece per gli azzurri la pista Mario Gila (Lazio) per la difesa: Lotito, infatti, appare intenzionato a fare muro per il centrale spagnolo e così il ds Manna potrebbe virare su Federico Gatti (Juve).

Atalanta, arriva Sarri. Occhi su Savona

L’Atalanta ha ufficialmente esonerato Raffaele Palladino: conto alla rovescia per l’arrivo di Maurizio Sarri al suo posto (contratto fino al 2029 da 3,5 milioni all’anno). Nel mirino dei bergamaschi ci sono il terzino destro Nicolò Savona (Nottingham Forest) e i centrocampisti Ardon Jashari (Milan) e Mandela Keita (Parma). Le inglesi all’assalto dei gioielli nostrani: il Newcastle ha messo nel mirino il centrocampista Arthur Atta (Udinese), Everton e Nottingham Forest puntano il terzino destro Raoul Bellanova (Atalanta); mentre il Bournemouth prepara l’assalto al centrale Tarik Muharemovic (Sassuolo). A proposito di difensori: il Benfica ci prova per Tiago Gabriel (Lecce).

Fiorentina, Grosso punta due ex Sassuolo

Inizia a muoversi la Fiorentina targata Fabio Grosso: il Campione del Mondo 2006 vorrebbe riavere alle proprie dipendenze due suoi pupilli allenati nell’ultimo biennio a Sassuolo, ovvero il mediano Thorstvedt e l’esterno offensivo Volpato. Dovesse non decollare la pista per il nazionale australiano occhio al nome di Matteo Cancellieri (in scadenza nel 2027) come alternativa. A proposito di attaccanti esterni: la Roma lavora alla permanenza del giovane Venturino, richiesto nuovamente in prestito al Genoa dopo la decisione di non esercitare il diritto di riscatto (7 milioni). Questione di giorni e poi sarà finalmente operativo per i giallorossi il nuovo ds Tony D’Amico (in completamento la risoluzione con l’Atalanta) che come prima mossa si appresta a blindare col rinnovo Paulo Dybala (biennale da 2,5 milioni a stagione più bonus) e Gianluca Mancini (accordo fino al 2029 con opzione per il 2030 da 3,5 milioni annui).

Italiano fa shopping in Serie A

Il Bologna stringe per il rinnovo di Riccardo Orsolini fino al 2029 con opzione per il 2030 e oggi ufficializzerà l’ingaggio di Domenico Tedesco come nuovo allenatore (accordo biennale con opzione per la stagione successiva). Il Besiktas targato Vincenzo Italiano vuole fare shopping in Serie A: nel mirino il portiere Elia Caprile (Cagliari) e l’attaccante Armand Laurienté (Sassuolo). Capitolo allenatori: rinnovo fino al 2029 per Giovanni Stroppa col Venezia; mentre Fabio Pisacane prolungherà con il Cagliari fino al 2028 con opzione per il 2029. In casa Lecce, invece, c’è ancora incertezza sul futuro di Eusebio Di Francesco che - nonostante il rinnovo automatico fino al 2027 scattato con la salvezza - appare dubbioso sulla possibilità di proseguire alla guida della formazione giallorossa.