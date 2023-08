Touré, grave infortunio: per quanto può perderlo l'Atalanta. E il mercato...

Brutta notizie in casa Atalanta per quanto riguarda l'infortunio di El Bilal Touré. L'attaccante, è arrivato come acquisto record in estate dall'Almeria, si è sottoposto agli esami strumentali dopo il fastidio accusato nell'amichevole di Cesena contro la Juve e il responso non è stato migliori. Il classe 2001 potrebbe rischiare fino a tre mesi di stop.