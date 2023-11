100 milioni per il suo stadio: il nuovo record dell’Atalanta

Sabato sera a Bergamo arriverà l’Inter e la sfida sarà ai massimi livelli. Opporrà la capolista che vanta la miglior difesa è il miglior attacco, con Lautaro capocannoniere del campionato e il suo degno partner Thuram, all’Atalanta quarta in classifica che ha trasformato il suo Stadium in Fort Gewiss. Cinque le gare interne disputate sinora, fra Serie A ed Europa League, 4 vittorie, 1 pareggio, 9 gol segnati, 0 subiti, Scamacca scatenato, con quel gol di tacco all’Empoli che sul web ha fatto il botto di visualizzazioni. La sfida tutta nerazzurra ha offerto l’occasione a Luca Percassi per rilasciare a Tuttosport un’intervista esclusiva a tutto campo. Un tema spicca fra i molti temi trattati con Fabio Gennari dall’amministratore delegato che, insieme con il padre Antonio e con Gasperini, è uno dei gli artefici massimi dell’Età dell’Oro atalantina. E l’argomento è più che mai d’attualità, al tempo in cui, se non ci fosse stata l’alleanza con la Turchia, mai e poi mai l’Italia avrebbe vinto la corsa all’organizzazione dell’Europeo 2032. Proprio per la situazione dell’impiantistica tricolore.