Bonfanti, il difensore dell'Atalanta U23 che ha conquistato Gasperini

L' Atalanta , nell'ultima partita di campionato, ha affrontato l' Inter , uscendo sconfitta dal Gewiss Stadium per 2-1 . Osservando la lista dei convocati di Gian Piero Gasperini figurava anche Giovanni Bonfanti. Non per la prima volta, lo ha chiamato in prima squadra già più volte. Un nome da cerchiare in rosso, viste le doti che hanno colpito proprio il tecnico bergamasco. Caratteristiche? Difensore centrale dai piedi buoni. Sogno? Esordio in Serie A: ancora non è arrivato, ma ci spera.

Atalanta, chi è Bonfanti

Classe 2003, nasce a Milano ma cresce calcisticamente in quel di Bergamo. Dalla stagione 2015/16 si aprono per lui le porte di Zingonia, passando ufficialmente al settore giovanile dell'Atalanta. Bonfanti compie tutta la trafila dall'U13 fino all'U18, con i tempi giusti, senza fretta. I nerazzurri lo tengono d'occhio, monitorano la sua crescita e decidono che è il momento giusto di farlo andare a giocare altrove: nella stagione 2021/22, infatti, passa in prestito alla Sampdoria, ed è proprio con i blucerchiati che debutta nel campionato Primavera. Con la Samp trova lo spazio giusto per crescere: 33 apparizioni tra campionato e coppa, con tanto di playoff giocati. Insomma, il prestito si rivela proficuo, al punto che i nerazzurri decidono di riprestarlo, ma stavolta al Pontedera, in Serie C. Con i toscani colleziona ben 23 presenze, dando una spinta ulteriore al suo percorso di crescita. Torna maturato dall'esperienza tra i professionisti, con i nerazzurri che, data vita alla propria seconda squadra, decidono di tenerlo nell'U23. Non prima, però, di avergli fatto svolgere il ritiro estivo con Gasperini e i big dell'Atalanta dei grandi: Bonfanti scende in campo contro squadre come Bournemouth e Union Berlino. In breve tempo diventa uno dei leader della seconda squadra bergamasca: nove partite di campionato disputate, titolare indiscusso del roster di mister Francesco Modesto. Nonostante la giovane età, Bonfanti ha già potuto assaporare il clima in prima squadra e di stadi importanti come San Siro...