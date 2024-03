Koopmeiners, Gasp si prende i meriti: “In Olanda gli facevano fare il difensore”

L'Atalanta ha sfidato, in rapida successione, le prime 4 della classifica in Serie A: "L’Inter sta meritando quanto sta facendo, squadra superiore questa’anno. Ma Juve e Milan sono forti , credo la classifica sia veritiera. Anche il Bologna è forte. In due partite siamo stati poco fortunati, col Milan invece forse un pochino si, mentre stasera credo sia stato un risultato giusto".

Risultato giusto, ma con dei rimpianti per Gasperini: "Ad inizio ripresa era un momento decisivo, avevamo gli spazi per far gol e chiudere la partita, ma di fronte c’era una Juve che attaccava forte. Mi spiace che stasera, come col Bologna, abbiamo subito 2 gol in pochissimi minuti. Oggi siamo riusciti a recuperarla, ma dobbiamo stare attenti". E a proposito di zona gol, sta trovando poco spazio Bilal Touré nel reparto offensivo bergamasco: "Non è facile, davanti ho tanti calciatori che stan facendo bene. Gioca degli spezzoni, ma non è il momento per aspettare un giocatore. Ha bisogno di trovare continuità e giocare, ma ora non è facile concedergli più minutaggio".