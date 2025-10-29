Pagelle Atalanta-Milan: Maignan salva nel finale, Pasalic meglio di Modric. Gimenez, Leao, Allegri...

Settimo pareggio in nove partite di campionato, il quinto consecutivo, per l'Atalanta, che sale a quota 13 punti, raggiungendo il Como al sesto posto in classifica. Secondo pari di fila per il Milan, che fallisce il momentaneo sorpasso sulla Roma, aggancia i giallorossi al secondo posto e si porta a tre punti dal Napoli capolista. I rossoneri di Massimiliano Allegri partono bene a Bergamo e trovano il vantaggio dopo soli 4’ con una conclusione (deviata) di Ricci. La squadra di Ivan Juric risponde, attacca e pareggia con un gran diagonale di Lookman, tornato al gol dopo oltre cinque mesi di digiuno. Nella ripresa match particolarmente equilibrato ma nel finale Maignan compie un grande intervento su Zappacosta e salva il risultato.