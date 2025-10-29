Pagelle Atalanta-Milan: Maignan salva nel finale, Pasalic meglio di Modric. Gimenez, Leao, Allegri...

Settimo pareggio in nove partite di campionato, il quinto consecutivo, per l'Atalanta, che sale a quota 13 punti, raggiungendo il Como al sesto posto in classifica. Secondo pari di fila per il Milan, che fallisce il momentaneo sorpasso sulla Roma, aggancia i giallorossi al secondo posto e si porta a tre punti dal Napoli capolista. I rossoneri di Massimiliano Allegri partono bene a Bergamo e trovano il vantaggio dopo soli 4’ con una conclusione (deviata) di Ricci. La squadra di Ivan Juric risponde, attacca e pareggia con un gran diagonale di Lookman, tornato al gol dopo oltre cinque mesi di digiuno. Nella ripresa match particolarmente equilibrato ma nel finale Maignan compie un grande intervento su Zappacosta e salva il risultato.
Pagelle Atalanta
Carnesecchi 6 La deviazione di Ederson su Ricci gli fa fare una brutta figura: per sua fortuna i replay gli rendono giustizia.
Kossounou 6 Governa con attenzione la propria zona di competenza.
Hien 6.5 Avere come contraltare un centranti come Gimenez farebbe la fortuna di qualsiasi difensore centrale, figurarsi lui che è pure bravo di suo.
Ahanor 5.5 Il gol del Milan nasce da un suo rinvio di testa troppo timido e si divora un gol al 27' del primo tempo.... Voto agli episodi, più che alla prestazione, comunque coraggiosa. Djimsiti (26' st) ng
Zappacosta 6.5 È una spina per Bartesaghi e sfiora il gol nel finale.
Ederson 6 Oscar della sfortuna sul tiro di Ricci, si rifà con la solita presentazione di grande sostanza in mezzo al campo.
De Roon ng Alza bandiera bianca per una contrattura al flessore sinistro. Brescianini (20' pt) 6 Il suo ingresso dà verticalità alla manovra.
Bernasconi 5.5 L’Atalanta pende molto a destra e lui ha poche occasioni per mettersi in mostra. Bellanova (26' st) ng
Pasalic 6.5 La presenza di Modric lo carica a molla. Con un tracciante spalanca la porta davanti ad Ahanor e, sul gol di Lookman, il suo è un assist visionario. Cala nella ripresa. Samardzic (37' st) ng
De Ketelaere 6 Pur senza stupire con effetti speciali, lavora ai fianchi il Milan. Musah (37' st) ng
Lookman 7 La scoccata che lascia immobile Maignan è da Ademola doc. Con la Dea non segnava dal 12 maggio: era ora.
All. Juric 6 L’Atalanta fa benissimo un tempo, il primo, poi cala vistosamente. E la pareggite continua.
Pagelle Milan
Maignan 7 Para a terra su Ederson, mentre resta di sasso sul gol di Lookman. Nel finale salva il Milan sul tiro di Zappacosta.
Tomori 5.5 Sul gol del pari, anziché tenere la posizione, scatta in avanti, facendo arrabbiare Allegri. Pasticcione. Gabbia 6 Gioca con la consueta applicazione.
Pavlovic 6 Dietro soffre come i compagni, però almeno prova a dare la scossa con qualche percussione.
Saelemaekers 6 È tra i pochi a provare a costruire qualcosa. Athekame (45' st) ng
Fofana 6 Aspira e pulisce un’infinità di palloni. In un Milan sotto tono, è tra i pochi a salvarsi.
Modric 5.5 Anche i grandi sbagliano: l’1-1 nasce da una sua apertura scentrata che innesca la ripartenza avversaria.
Ricci 6.5 Sotto gli occhi del ct Gattuso segna subito, con la complicità di Ederson. Poi fa tanta legna.
Bartesaghi 6 Primo tempo alquanto timido ma lievita alla distanza. Da un suo angolo nasce il gol del Milan.
Gimenez 4 Per halloween ha indossato il vestito da fantasma (in A non segna da 646'), anche se l’ammonizione presa dopo nove minuti non lo aiuta. Loftus-Cheek (17' st) 6 Davanti fa più lui - che non è attaccante - di Gimenez e Leao, il che è tutto dire.
Leao 4.5 Fa tenerezza nella perenne attesa di un pallone che non arriva mai, ma lui fa pure pochissimo per farsi trovare. Nkunku (1' st) 5.5 Non tira mai.
All. Allegri 6 Il Milan fatica a mettere insieme tre passaggi di fila: difficile per un allenatore fare di più quando il materiale umano a disposizione rende così poco.
ARBITRO Doveri 6.5 Gli resta nel taschino un cartellino per Lookman (pestone a Pavlovic) ma la sua direzione è ossigeno dopo un week-end disastroso per i colleghi.
