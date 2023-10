Zirkzee, Bologna dimentica Arnautovic con l'ex Bayern che sembra Ibra

Per Joshua Zirkzee quel gol a San Siro contro l’Inter può essere la classica rete che dà la svolta a una carriera. Non che prima l’attaccante olandese non fosse ritenuto un diamante grezzo, anzi. Ma il gol siglato alla Scala del calcio, oltre a una personalità dirompente e a quella tecnica così cristallina, hanno direzionato con ancor più sicurezza su di lui le luci della ribalta (pure i dirigenti dell’Inter sono rimasti fortemente colpiti dal modo in cui il ragazzo ha tenuto il campo). Cresciuto in Olanda e messosi in luce in Germania, dopo qualche presenza e nessuno squillo col Parma, una grande annata con l’Anderlecht e la cessione definitiva da parte del Bayern Monaco al Bologna, i primi tempi in Emilia non erano però stati così positivi per il classe 2001, che comunque in cuor suo era certo di poter fare la differenza.