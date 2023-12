Motta: "Bologna, sul mercato idee chiare. Orsolini con l'Udinese? Vedremo"

Il Bologna sta vivendo il suo miglior momento della stagione e degli ultimi anni. Con Thiago Motta in panchina il club è in piena lotta per un posto in Champions, ma il tecnico ci tiene a tenere tutti sull'attenti: "Siamo concentrati solamente sulla prossima partita" quella contro l' Udinese . Una gara dalle mille inisdie che i rossoblù vogliono affrontare con entuasiasmo, lo stesso visto in campo nel match di Coppa Italia contro l' Inter o nella gara contro l' Atalanta , dove a decidere l'incontro ci ha pensato il solito Ferguson . Alla due giorni dalla partita parla in conferenza proprio il tecnico dei rossoblù.

Udinese-Bologna, conferenza Thiago Motta

Thiago Motta ha analizzato il prossimo match contro l'Udinese: "Lavorare in questo clima positivo è sempre più piacevole e siamo sempre più consapevoli della nostra forza. Ogni punti si conquista in campo, in allenamento e ora pensiamo alla prossima gara. Dobbiamo continuare così. Loro sono una squadra molto ostica fatta di giocatori con fisicità e di qualità, come Samardzic". Sul momento: "Non ho un metodo, il periodo positivo ci permette di fare gli step giusti come stiamo facendo dal primo giorno, il clima positivo aiuta. Non sono ipocrita, però sono cosciente che siamo in questo momento, capisco i perchè siamo qui ma comunque cerco di migliorare di andare in avanti".

Sulle condizioni del gruppo: "Karlsson ha bisogno di tempo per tornare. Soumaoro dobbiamo frenarlo perché lui è qui tutti i giorni, il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. Lo aspettiamo a braccia aperte. Urbanski sta molto bene. Sulla sinistra Lucumì? E' un'opzione, ma Kristiansen dopo la febbre di settimana scorsa è recuperato". Su Calafiori: "Dove può arrivare dipende soltanto da lui". E Freuler: "Si è inserito molto bene nel gruppo, avevamo bisogno di lui e può aiutare tantissimo la squadra". Poi le parole sul recupero di Orsolini e il tema caldo di mercato...