Fenucci: Motta e Zirkzee li vogliamo col Bologna a vivere il sogno Champions

L'ad del Bologna ha proseguito parlando del futuro di Motta: " Speriamo che tutti restino con noi , in particolare l'allenatore. Thiago è contentissimo di essere qui e lavora come se avesse un contratto ben più lungo di quello che ha. Si vede il suo lavoro sulla squadra e anche nella crescita dei singoli. L'idea è quella di continuare un percorso sulle basi costruite quest'anno tenendo il maggior numero di calciatori ma parlare di futuro in un momento come questo è un po' riduttivo". Sul futuro di Zrikzee e gli altri nomi mercato (Ferguson) : " Viviamo il presente e non ci piace parlare del futuro dei nostri calciatori . Preferiamo vivere ogni momento di questa stagione vista la grande emozione che si respira in città ma ripeto, la nostra volontà è quella di tenere tutti. Abbiamo un gruppo di più di 14 nazionalità e le differenze di lingua e culturali sono state sempre abbattute, credo sia una delle forze di questa stagione".

Poi Fenucci ha parlato del tema riforma in Serie A: "La Lega ha avviato uno studio per capire se il modello Premier League possa essere perseguibile anche in Italia. C'è bisogno di una profonda ristrutturazione per garantire più competitività e stabilità finanziaria, al di là degli ultimi risultati in Europa. Questi temi non si risolveranno decidendo un modello organizzativo diverso, questo deve farci riflettere". In chiusura anche due parole sul tema giovani: "Il numero di tesserati in Italia nel settore giovanile rimane stabile. Si è perso il calcio destrutturato e la produzione del talento diventa più complessa. In più c'è la difficoltà di trovare un percorso adeguato dalla Primavera alla prima squadra, non sempre il salto è facile. Il tema è anche la missione della Serie B e della Lega Pro di poter facilitare un percorso di formazione una volta usciti dai settore giovanili. Ci vuole una risposta di sistema".