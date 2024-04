Diretta Bologna-Salernitana ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Obiettivo difendere il quarto posto . Nel lunedì di Pasquetta, il Bologna ospita il fanalino di coda Salernitana nell'incontro valido per la 30ª giornata di Serie A . I rossoblù, che all'andata hanno vinto per 2-1 con doppietta di Zirkzee , hanno fatto punteggio piento in 4 delle ultime 5 partite, cadendo solo contro l'Inter di Simone Inzaghi .

Ben diverso il cammino dei granata, reduci dalla sconfitta interna contro il Lecce che è costata la panchina a Fabio Liverani. Il club campano ha infatti optato per il quarto cambio alla guida con il ritorno di Stefano Colantuono, che aveva già allenato la squadra nel dicembre 2017 in Serie B e nell'ottobre 2021 nella massima serie.

Thiago Motta può nuovamente contare su Karlsson e Zirkzee. L'attaccante olandese potrebbe essere chiamato in campo fin dal 1º minuto insieme a Orsolini e Ndoye. Alle loro spalle Freuler sulla mediana con Fabbian e Ferguson a completare il centrocampo. Il quartetto difensivo dovrebbe invece essere formato da Posch, Calafiori, Lucumì, Kristiansen con Skorupski tra i pali. Per il suo esordio in campionato, Colantuono potrebbe affidarsi a Costil al posto di Ochoa con avanti Manolas, Pirola, Bradaric e Sambia. In avanti, Coulibaly, Basic e Maggiore alle spalle di Candreva, Tchaouna e Ikwuemesi.

Dove vedere Bologna-Salernitana: streaming e diretta tv

Il match tra Bologna e Salernitana è in programma allo Stadio Dall'Ara alle ore 12.30. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv sui canali Sky Sport Calcio (202 e 249) Sky Sport (251), Sky Sport 4K (213). Il match sarà visibile anche in diretta streaming sulle rispettive applicazioni DAZN, Sky Go e Now.

Bologna-Salernitana, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Calafiori, Lucumì, Kristiansen; Freuler; Fabbian, Ferguson, Orsolini, Ndoye; Zirkzee. Allenatore: Motta.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, De Silvestri, Ilic, Beukema, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi, Moro, Saelemaekers, Urbanski, Castro, Karlsson, Odegaard.

Indisponibili: Soumaoro

Squalificati: nessuno

Diffidati: Calafiori

SALERNITANA (4-3-1-2): Costil; Sambia, Manolas, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Tchaouna, Ikwuemesi. Allenatore: Colantuono.

A disposizione: Fiorillo, Pasalidis, Boateng, Zanoli, Pierotti, Pellegrino, Legowski, Martegani, Gomis, Vignato, Simy, Weissmann.

Indisponibili: Fazio, Gyomber, Kastason, Ochoa

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

ARBITRO: Feliciani di Teramo. ASSISTENTI: L. Rossi - M. Rossi. QUARTO UFFICIALE: Rutella. VAR: Guida. ASS. VAR: LaPenna.

