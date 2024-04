Zirkzee, arrivano i faraoni: la big di Premier e il contratto impressionante

Irrompe l’Arsenal nella corsa a Joshua Zirkzee . Il gioiello olandese del Bologna fa gola a mezza Europa e l’aumento delle pretendenti è direttamente proporzionale al grande rendimento fornito sul campo. Il rettangolo verde è come il giardino di casa per il classe 2001, che dispensa giocate da funambolo con una facilità incredibile. Andate a rivedervi la prestazione fornita lunedì contro la Roma per avere ulteriori conferme. Il numero 9 rossoblù all’Olimpico ha vestito i panni del trascinatore con un gol e un assist nel 3-1 bolognese sulla Roma. Una rete splendida a cui va sommato l’assist da cineteca con cui ha mandato letteralmente in porta Saelemaekers per l’acuto che ha chiuso i giochi. Col suo Bologna sempre più lanciato verso una clamorosa qualificazione in Champions League . Incredibile ma vero. Il tutto sotto gli occhi parecchio interessati e probabilmente estasiati di un emissario dei Gunners.

L'Arsenal su Zirkzee

L’Arsenal, infatti, è pronto ad accelerare per regalare ad Arteta il gioiello più luminoso che attualmente brilla nella boutique della Serie A. La vetrina del Bologna sta rendendo Zirkzee il pezzo pregiato del prossimo mercato. In tanti da mesi lo corteggiano e l’hanno messo nel mirino. In ordine cronologico il primo a muoversi fu Geoffrey Moncada. Il dt milanista era andato a vederlo al Dall’Ara già a fine novembre in occasione di Bologna-Torino. Gara in cui - ca va sans dire - l’ex Anderlecht aveva trascinando i padroni di casa alla vittoria segnando pure la rete del 2-0 finale. Prima della Befana l’uomo mercato del Milan è tornato sul luogo del delitto per rivisionarlo contro il Genoa. Seppur non abbia segnato, anche in quella circostanza Joshua ha stregato il dirigente rossonero. Milan ma non solo: pure emissari di Aston Villa e Manchester United sono stati avvistati sugli spalti per studiarlo negli ultimi mesi. D’altronde Oltremanica i denari abbondano e le grandi inglesi amano scatenarsi in ogni sessione di mercato, ingaggiando i talenti migliori.