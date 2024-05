Bologna, i convocati per la Juve: la decisione su Zirkzee e un recupero per Motta

Alla vigilia della sfida tra Bologna e Juventus, decisiva per decretare chi si prenderà il terzo posto in classifica, Thiago Motta ha diramato la lista dei calciatori convocati. Oltre all'assenza di Ferguson per la rottura del legamento crociato, l'allenatore rossoblù ha preso una decisione su Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese, che ha avuto l'onore di premiare il connazionale Verstappen al Gran Premio di Imola, è infatti alle prese con un problema muscolare.

Bologna, i convocati per la Juve: out Zirkzee Dopo un anno strepitoso che ha attirato le attenzioni di tante big italiane ed europee, prosegue il periodo non particolarmente fortunato di Joshua Zirkzee. L'ex Bayern Monaco negli scorsi giorni è infatti stato escluso a sorpresa dalla lista dei convocati dell'Olanda per gli Europei. Una decisione su cui forse ha pesato anche l'infortunio muscolare ai flessori della coscia sinistra che lo terrà ufficialemente fuori per Bologna-Juventus. Assente anche Ferguson, mentre Thiago Motta ritrova dopo oltre un anno Soumaoro. Di seguito l'elenco completo. Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Soumaoro. Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Freuler, Moro, Urbanski. Attaccanti: Castro, Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Saelemaekers.

Bologna-Juve, sfida tra presente e futuro La partita del Dall'Ara, oltre a decidere con tutta probabilità chi si prenderà il terzo posto in classifica, sarà un suggestivo incrocio tra il presente ed il possibile futuro della Juventus. Paolo Montero farà infatti il suo esordio come allenatore della prima squadra sfidando proprio Thiago Motta, ovvero il candidato principale per prendersi la panchina bianconera nella prossima stagione. Una sfida che vede inoltre anche tanti possibili incroci sul mercato, visto l'interesse della Juventus per calciatori come Riccardo Calafiori e lo stesso Joshua Zirkzee.

