Ranieri, conferenza Torino-Cagliari: "Juric lotterà per l'Europa"

Il Cagliari è pronto a ripartire in Serie A con Claudio Ranieri in panchina. I rossoblù sono reduci da una cavalcata importante nell'ultima stagione di Serie B, culminata con la vittoria dei playoff nel doppio confronto col Bari. Tanto entusiasmo in città per il ritorno in massima serie dei sardi e in tanto hanno prenotato il loro posto per seguire la squadra all'Unipol Domus.

Intanto, la squadra sta preparando la difficile trasferta di Torino dove mancheranno gli infortunati Lapadula, Rog e Mancosu ma il tecnico potrà contare sull'apporto dei nuovi arrivi: Prati dalla Spal, Shomurodov dalla Roma, Oristanio, Augello, Sulemana e Jankto. L'allenatore dei rossoblù presenta la sfida a Juric in conferenza stampa a due giorni dalla gara, fissata per lunedì 21 agosto alle 18:30.

Torino-Cagliari, conferenza Ranieri

Dopo le parole nei giorni scorsi sulle favorite per la Serie A, Claudio Ranieri ha parlato in vista della sfida contro il Torino: "Hanno automatismi perfetti e hanno inserito ottimi giocatori. Loro lotteranno per l'Europa quindi non possiamo fare comparazioni tra noi e loro. Dobbiamo rispettarli e lottare cercando di metterli in difficoltà. Con il Cagliari di mezzo le emozioni ci sono sempre, mi terrò tutto dentro e guarderò la mia squadre lottare sul campo. Il percorso fatto me lo sono già dimenticato, dobbiamo rimboccarci le maniche per guadagnare la salvezza centimetro su centimetro".

Poi sulla condizione della squadra: "A parte chi sta male, e sappiamo chi sono (Lapadula, Rog n.d.r.), gli altri sono tutti in una buona condizione e la partita col Palermo ci ha permesso di alzarla ulteriormente". Dalla squadra al mercato, Ranieri ha risposto con un'altra domanda: "I trasferimenti si fanno l'ultima settimana, l'ultimo secondo e in ritardo, perché non finire prima? Detto questo sono soddisfatto di quanto hanno fatto in società. Arriveranno due difensori e un attaccante, è un mercato difficile ma le idee ci sono". L'allenatore ha risposto a una domanda sulla Nazionale...