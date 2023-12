Ranieri: "Il Napoli ha vinto con i campioni". E su Luvumbo e Oristanio...

NAPOLI - Cade al Maradona il Cagliari che si arrende al Napoli per 2-1. Dopo il vantaggio di Osimhen, non è bastato ai rossoblù il pari immediato di Pavoletti arrivato poco prima del raddoppio azzurro firmato da Kvaratskhelia. Al termine della sfida è questo il commento di Claudio Ranieri ai microfoni di Dazn: "Quando ci sono dei campioni e tu fai di tutto, poi le risolvono loro e parlo di Osimhen e Kvaratskhelia. Complimenti a loro e bravi i miei, hanno sofferto nel primo tempo e poi nel secondo tempo siamo usciti fuori, nel nostro miglior momento abbiamo subito i due gol. Però ci siamo andati vicini, dobbiamo continuare così". Sul buon momento della sua squadra, Ranieri no ha dubbi: "Le primissime sapevamo che eravamo in ritardo. Questa è la volontà dei giocatori che vogliono fare bene e vogliono restare in Seire A. Il lavoro sarà finito quando saremo salvi".