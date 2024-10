"Se prima mi fai cadere... è biomeccanica": il rigore Juve visto da Nicola

Un finale di partita che ha regalato un importante punto al Cagliari in casa della Juventus . I sardi danno così seguito alla vittoria in rimonta dello scorso lunedì a Parma. Il tecnico rossoblù Davide Nicola ha commentato con soddisfazione il risultato arrivato allo scadere dei minuti di gioco, ma non sono mancate le polemiche sul rigore che ha permesso a Dusan Vlahovic di portare in vantaggio la Vecchia Signora. L'ex allenatore dell'Empoli, nell'immediato post-partita, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi, soffermandosi particolarmente sul contatto di mani di Luperto fornendo il suo punto di vista sulla dinamica dell'episodio.

Juventus-Cagliari 1-1, le parole di Davide Nicola

Se da un lato c'è la polemica sul secondo giallo che ha portato all'espulsione di Conceicao, dall'altro il tecnico del Cagliari è molto critico sul contatto Gatti-Luperto: "Chi mi conosce sa che non giudico mai l'operato dell'arbitro, ma dal punto di vista tecnico non mi convince per una questione di biomeccanica, se devo contendere un pallone è ovvio che uso le braccia per uno slancio. Se poi mi si mettono le mani sulle spalle non va dimenticato. Molti allenatori sono del mio stesso avviso, discutiamo di questo fatto, quindi se non mi dai fallo per le mani di Gatti, non puoi nemmeno dare il rigore. Poi chiaramente si accetta la decisione dell'arbitro. Il punto focale è proprio l'intervento nella biomeccanica dell'atleta. È impossibile dare rigore se io subisco un intervento da tergo che mi costringe a cadere".

Un pareggio che, secondo l'allenatore, permette al Cagliari "di salire da 5 a 6, fare punti è sempre importante per noi. Fare punti significa progredire e prendere fiducia, ma al contempo vogliamo essere contenti, ma valutarlo come un micro-episodio, una partita non ti fa raggiungere l'obiettivo".