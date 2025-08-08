Lewandowski infortunato, niente Barcellona-Como: salterà il Trofeo Gamper

Per il Como di Fabregas si alza l'asticella della difficoltà e dopo un ottimo pre campionato con le sfide vinte contro Lille, Al-Ahly, Ajax e Betis Siviglia arriva un top club europeo come il Barcellona. La sfida si giocherà domenica sera alle 21 nell'impianto del Johan Cruijff, che ospita le gare interne della seconda squadra blaugrana e della femminile, con una capienza di poco superiore a 5 mila posti. Il Como dunque vuole misurarsi con uno sparring partner decisamente più competitivo rispetto ai test match fatti finora con la gara che è valevole per il Trofeo Gamper, intitolato all'uomo che ha fondato il club nel 1899.
Lewandowski out per infortunio
Il Barcellona contro il Como inaugurerà la stagione 2025 - 2026 e lo farà prima dell'esordio in campionato in trasferta contro il Maiorca previsto per sabato 16 agosto alle 19,30. Flick però non potrà disporre di Robert Lewandowski, con il polacco che salterà la sfida a causa di un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Al suo posto potrebbe esserci il debutto dal primo minuto di Marcus Rashford, che è arrivato in prestito dal Manchester United dopo l'ottima parentesi con l'Aston Villa. Per lui si aspetta ancora il tesseramento per poterlo schierare in campionato. Il debutto ufficiale del Como invece è in programma sabato prossimo alle 18,30 in casa contro il Sudtirol per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.