Lewandowski infortunato, niente Barcellona-Como: salterà il Trofeo Gamper

Per il Como di Fabregas si alza l'asticella della difficoltà e dopo un ottimo pre campionato con le sfide vinte contro Lille, Al-Ahly, Ajax e Betis Siviglia arriva un top club europeo come il Barcellona. La sfida si giocherà domenica sera alle 21 nell'impianto del Johan Cruijff, che ospita le gare interne della seconda squadra blaugrana e della femminile, con una capienza di poco superiore a 5 mila posti. Il Como dunque vuole misurarsi con uno sparring partner decisamente più competitivo rispetto ai test match fatti finora con la gara che è valevole per il Trofeo Gamper, intitolato all'uomo che ha fondato il club nel 1899.