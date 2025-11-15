Diao infortunato, lascia il ritiro con il Senegal: cosa filtra in vista di Torino-Como

Nuovi problemi fisici per Assane Diao, fermato da un nuovo infortunio muscolare. L'attaccante del Como ha già saltato tutta la prima parte di stagione per una fissurazione ossea della diafisi del quinto osso metatarsale del piede destro e ora la federcalcio del Senegal ha comunicato un nuovo stop per il classe 2005, che ha lasciato il ritiro.