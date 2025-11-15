Tuttosport.com
Diao infortunato, lascia il ritiro con il Senegal: cosa filtra in vista di Torino-Como

Nuovo stop per l'attaccante senegalese: il comunicato sulle condizioni del classe 2005 e i tempi di recupero
2 min
Diao infortunato, lascia il ritiro con il Senegal: cosa filtra in vista di Torino-Como
Nuovi problemi fisici per Assane Diao, fermato da un nuovo infortunio muscolare. L'attaccante del Como ha già saltato tutta la prima parte di stagione per una fissurazione ossea della diafisi del quinto osso metatarsale del piede destro e ora la federcalcio del Senegal ha comunicato un nuovo stop per il classe 2005, che ha lasciato il ritiro.

Como, nuovo infortunio per Diao: il comunicato

Ecco il comunicato: "La Federazione calcistica senegalese (FSF) informa che il giocatore Assane Diao è dichiarato indisponibile per le due partite amichevoli a seguito dell'esame effettuato questa mattina dallo staff medico. Il giocatore si è infortunato al muscolo bicipite femorale sinistro a livello di club. La FSF gli augura una pronta guarigione".

Le sue condizioni e i tempi di recupero

Diao nel corso della sfida contro il Cagliari era stato costretto a uscire dal terreno di gioco e gli esami svolti in nazionale hanno confermato l'infortunio. Dovrebbe trattarsi di un affaticamento muscolare, che non preoccupa molto il Como ma rende comunque a rischio la sua presenza contro il Torino al ritorno dalla pausa nazionali.

