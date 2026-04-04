Fabregas, occhi sulla Juve italiana: "Vi dico chi mi è sempre piaciuto. Se gioca lì..."

Si torna in campo dopo due settimane di sosta per le nazionali e la corsa al quarto posto regala subito sfide importanti: il Como dovrà andare a Udine per cercare di tenersi stretta la sua posizioe e difenderla da Juve e Roma. Ed è proprio Fabregas, in conferenza, a parlare per cercare di analizzare il momento della sua squadra, legata anche alle condizioni fisiche di Ramon e Jesus Rodriguez ma non solo. Anche una domanda sui calciatori italiani della Nazionale. Fabregas parla delle condizioni della squadra dopo la sosta: "Abbiamo lavorato bene, i ragazzi sono tornati e si sono messi a disposizione. Ho visto tutte le partite dei nostri giocatori in tv, sono molto contento perché tutti hanno giocato e mi piace che mostrino qualcosa di diverso con altre squadre e allenatori. Contento di Baturina e Nico Paz, Diao è tornato con il Senegal e ha giocato una mezza partita per riprendere la condizione".