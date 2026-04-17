Nico Paz: “Nulla con l’Inter e al Real Madrid non ci penso. Tutto sul Como, ma…”

Reduce dalla roboante sconfitta in rimonta contro l'Inter (3-4), il Como apre la 33ª giornata di Serie A sfidando il Sassuolo al Mapei Stadium . A poche ore dalla trasferta in Emilia, Nico Paz , numero 10 e stella dei lariani, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset analizzando quanto fatto fin qui dalla squadra: "Stiamo facendo una buona stagione, onestamente non ce l'aspettavamo così bella, ma l'incredibile lavoro svolto ci sta premiando e penso che lo meritiamo". I lombardi, infatti, hanno già conquistato 58 punti, solo due in meno della Juve attualmente quarta .

Nico Paz sulla Coppa Italia e la sfida contro l'Inter

Il Como ha anche fatto un grandissimo percorso in Coppa Italia e martedì 21 alle ore 21 sfiderà l'Inter al Meazza nel ritorno della semifinale (all'andata al Sinigaglia è finita 0-0): "Sarebbe bellissimo. Dobbiamo fare tutto ciò che possiamo, andremo a dar tutto. Siamo pronti e vogliamo giocare nel modo migliore possibile", commenta Nico Paz, protagonista assoluto della grande stagione dei lariani con 12 gol e 7 assist in 35 presenze complessive.

Chi avrà la meglio affronterà nell'ultimo atto in programma mercoledì 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma una tra Lazio e Atalanta (2-2 nel primo round nella Capitale).

Nico Paz incensa Fabregas: "Fondamentale per me"

Gran parte del merito va dato, ovviamente, al tecnico spagnolo Cesc Fabregas. Il numero 10 spende parole al miele per il proprio allenatore spiegando: "È stato il fattore più importante. Ha tanta fiducia in noi, è un allenatore giovane, una persona che vive di calcio, lavora tanto, studia tanto e mi permette di giocare come voglio giocare, è fondamentale".

Nico Paz glissa sul futuro: "Penso solo al Como"

Inevitabile parlare di futuro. A tal proposito il classe 2004 nega che ci siano stati contatti con l'Inter: "Non c'è stato niente". Per lui si prospetta un ritorno al Real Madrid, club nel quale è cresciuto e che detiene una clausola di recompra: "Non voglio pensare a queste cose - commenta -. Quando gioco a calcio provo a fare le mie cose, non penso a cose esterne dal campo, ma solo al gioco. La pressione me la metto io, da solo. Sono concentrato al 100% qui, al Como. Voglio dare tutto in campo qui. Poi se ci sarà la possibilità in futuro, vedremo".

Nico Paz e il sogno Mondiale

Nel giro della Nazionale già da tempo, Nico Paz sogna di andare al Mondiale in programma dall'11 giugno al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti: “L'esordio con la Selecciòn, contro la Bolivia dell'ottobre 2024, è stato un sogno. Non me ne rendevo conto e l'ho realizzato solo dopo la gara. Ho potuto fornire un assist a Messi e per me è molto speciale perché anche mio papà era allo stadio a vedere la gara. Leo mi ha detto di lavorare e di avere umiltà. A lui ruberei la gamba sinistra".

"Il Mondiale lo sogno da quando sono piccolo, da quando guardavo le partite in tv - prosegue -. Per me sarebbe incredibile, lavoro tutti i giorni per andare”. Prima, però, c'è un finale di stagione tutto da vivere con la maglia del Como.