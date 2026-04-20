Como a San Siro per la storia. Ludi: "Contro l'Inter la nostra miglior partita. Ora la finale"

Il Como torna in campo a San Siro per contendere all'Inter l'accesso alla finale di Coppa Italia. Le formazioni di Cesc Fabregas e Cristian Chivu si ritrovano all'appuntamento di martedì 21 aprile dopo il 4-3 dei nerazzurri in campionato al Sinigaglia. Un risultato che ha frenato la corsa Champions dei lariani, poi usciti sconfitti anche dal Mapei Stadium. Ma al Meazza, Nico Paz e compagni proveranno a scrivere una pagina inedita nella storia del club, che in Coppa non è mai andato oltre la semifinale del 1986, quando dopo avere eliminato Juventus e Verona, si sarebbe arreso solamente alla Sampdoria, vincitrice di quell'edizione. A San Siro c'è inoltre in palio la chance di riscattare il 4-0 subito alla 14ª giornata, nonché di tornare a battere l'Inter per la prima volta dopo il 15 dicembre 1985, giorno in cui a decidere l'incontro di Serie A fu Stefano Borgonovo (scomparso nel 2013 all’età di 49 anni a causa della SLA di cui aveva annunciato di essere affetto 5 anni prima). A fare il punto sulla preparazione alla semifinale di ritorno, che riprenderà dallo 0-0 del primo round, è il direttore sportivo Charlie Ludi, intervenuto in conferenza stampa al posto del tecnico spagnolo: "Noi dovremo essere quello che siamo sempre stati in questi mesi - ha dichiarato - con la stessa voglia di divertire e divertirci".