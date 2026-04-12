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L’Inter ribalta il Como: doppiette Thuram-Dumfries, Chivu vede lo Scudetto! Juve 4ª a +2 su Fabregas!

Al Sinigaglia i nerazzurri conquistano tre punti che valgono l'allungo su Napoli e Milan. I lariani scivolano fuori dalla zona Champions, sorpasso bianconero
22 min
InterComoliveblog
Como
Como
  • 36'Á. Valle
  • 45'N. Paz (ass. : J. Butez)
  • 89'L. da Cunha, (Rig.)
Inter
Inter
  • 45 + 1'M. Thuram (ass. : N. Barella)
  • 49'M. Thuram
  • 58'D. Dumfries (ass. : H. Çalhanoglu)
  • 72'D. Dumfries
3 - 4
Terminata
Serie A - 12.04.2026
Giuseppe Sinigaglia

Arbitro Davide Massa
TabellinoCalendarioClassifiche
Como
3 - 4
Terminata
Inter
Aggiorna

COMO - Dall'amarezza del Sinigaglia nella passata stagione per lo Scudetto perso ai danni del Napoli, alla gioia del Sinigaglia con il ribaltone sul Como che avvicina l'Inter al titolo di Campione d'Italia. Una super rimonta quella dei nerazzurri di Chivu che vanno sotto di due con i colpi di Valle e Paz, per poi ribaltare tutto grazie alle doppiette di Thuram e Dumfries che valgono il +9 proprio sugli azzurri di Conte. L'Inter allunga in vetta, mentre Fabregas scivola fuori dalla zona Champions, restando alle spalle della Juventus che completa il sorpasso grazie alla vittoria nerazzurra, pur giocandosela fino alla fine con il 3-4 finale di Da Cunha su rigore.

23:25

Le parole di Chivu: "Ce l'abbiamo fatta"

Il tecnico dell'Inter: "Semplice non lo era, affrontavamo una squadra che lotta per qualcosa di importante e lo hanno fatto vedere nel primo tempo. Abbiamo faticato ed eravamo molli, poi abbiamo reagito subito e abbiamo trovato un gol importante e nel secondo tempo abbiamo alzato un po' i giri tirando fuori il carattere e alla fine ce l'abbiamo fatta". LEGGI TUTTO

 

 

23:14

Fabregas dopo il ko: "Orgoglioso"

Il tecnico del Como: "Non guardo dove siamo in classifica, oggi la mia squadra mi ha dimostrato che è una squadra capace che ha voglia e coraggio. Abbiamo fatto errori che queste squadre non ti perdonano, ma oggi parlare di tattica non serve. Penso che il campo ha parlato da solo, le statistiche sono quelle che sono e oggi vedo 24/25 tiri. Sono orgoglioso. La crescita della squadra è importante". LEGGI TUTTO

 

 

23:14

Dumfries il man of the match, insieme a Barella

Il centrocampista nerazzurro: "Potevamo vincerla con meno apprensione, ma il Como gioca un grande calcio, noi abbiamo dovuto tirare fuori anche quello che non avevamo, ma è la dimostrazione che questa squadra vuole ancora vincere. Il mio modo di essere è farmi portare dalle situazioni, ma ci sta venire qua e soffrire eppure abbiamo dimostrato di avere tanta fame. Per lo Scudetto aspettiamo ancora un po'. Ci sono tante altre partite e dobbiamo continuare così, è tutto nelle nostre mani". L'esterno: "Sono contento di aiutare la squadra, abbiamo vinto e sono molto contento e come dice Barella siamo una squadra forte. Tutte le partite contano e bisogna ancora aspettare".

 

 

23:06

Thuram nel postpartita

Le parole di Thuram: "Siamo riusciti a fare il primo gol prima dell'intervallo e ci ha caricato per il secondo tempo. In Nazionale ho potuto cambiare aria, ho segnato e sono tornato con altre certezze. Saper soffrire di squadra e reagire di squadra è un segnale importante come è importante la vittoria per noi. Finché non è fatta matematicamente non si può dire nulla. Ero contentissimo come tutti i compagni, sono arrivato a 10 gol ma ci ho messo un po' più di tempo. E' stata lunga ma ci siamo. Normalmente ci arrivo un po' più presto".

 

 

23:00

Il tabellino di Como-Inter

Tutti i numeri della partita

22:47

La gallery di Como-Inter

Tutti gli scatti del big match del Sinigaglia vinto 4-3 dai nerazzurri

 

 

22:43

Vince l'Inter, Como ribaltato: finisce al Sinigaglia

L'Inter vede lo Scudetto con il 4-3 in rimonta sul Como che scivola fuori dalla zona Champions: doppio vantaggio lariano con Valle e Paz, le doppiette di Thuram e Dumfries ribaltano tutto, Da Cunha su rigore non basta per rimettere tutto in parità.

22:38

Traversa di Ramon

Emozioni a non finire al Sinigaglia con Ramon che scheggia la traversa con una deviazione ravvicinata

22:37

Scintille Ramon-Akanji: inizia il recupero

Tensione tra i due difensori e doppio giallo, 5 minuti di extra time

22:35

ACCORCIA IL COMO! Da Cunha dal dischetto

All'88' cambia ancora il risultato: Da Cunha non sbaglia, Sommer ci arriva ma non basta

22:34

Rigore per il Como

Intervento fuori tempo di Bonny che colpisce Nico Paz dopo la conclusione verso la porta. Inizialmente Massa indica il calcio di punizione, poi arriva la rettifica del Var: il fallo è in area

22:30

Nico Paz non trova la porta

All'84' il tentativo dell'argentino dalla distanza, ma la conclusione finisce alta sopra lo specchio della porta di Sommer

22:25

Fabregas sceglie Morata

Fuori Valle e Diao, dentro Alberto Moreno e l'ex Juve e Milan

22:24

Luis Henrique spreca, ammonito Acerbi

Luis Henrique fallisce il ko del definitivo ko provando il cucchiaio davanti a Butez, riparte il Como e Acerbi si prende il cartellino giallo

22:23

Fuori Barella, tensione col pubblico

Chivu al 77' chiude i cambi con Mkhitaryan, richiamato Barella che uscendo risponde ai fischi del Sinigaglia

22:22

Cartellino giallo per Sucic, salta la prossima

Spende un fallo su Diao e si prende il giallo Sucic, era diffidato

22:18

POKER INTER! Ancora Dumfries, allungo nerazzurro

Al 73' ancora da calcio piazzato, ancora dai piedi di Calhangolu, questa volta con l'aiuto di Akanji che libera ancora Dumfries: doppietta e 4-2 Inter

22:16

Riflesso Sommer su Nico Paz

Al 70' serve una grande parata del portiere nerazzurro sul siluro dell'argentino su punizione dai 30 metri

22:16

Entrata dura di Calhanoglu, giallo

Al 69' il cartellino è solo giallo per Calhanoglu che rischia con una entrata da dietro

22:13

Cambia il Como

Al 67' Fabregas si gioca il terzo cambio: dentro Smolcic e fuori Van der Brempt

22:06

Baturina vicino al pari

Al 60' il Como prova a reagire, Baturina calcia defilato in area di rigore e la sfera esce di poco

22:05

L'INTER LA RIBALTA! Dumfries firma il sorpasso

Al 59' cambia tutto al Sinigaglia e l'Inter passa in vantaggio rimontando il 2-0 iniziale: punizione di Calhanoglu pennellata per la testa di Dumfries che sul secondo palo infila alle spalle di Butez.

22:02

Triplo cambio Inter

Stravolge tutto Chivu che richiama Pio Esposito, Dimarco e Zielinski per Bonny, Luis Henrique e Sucic al minuto 57

22:01

Ammonito Diao

Gesto di frustrazione di Diao dopo un fallo fischiato su Dimarco, calcia il pallone sui cartelloni pubblicitari e si prende il giallo

21:59

Primo giallo per l'Inter

Al 53' Zielinski si prende il primo cartellino per i nerazzurri con una scivolata a metà campo su Van der Brempt

21:57

Perrone impegna Sommer

Il Como prova a reagire al doppio colpo subito tra primo e secondo tempo, Perrone ci prova dal limite ma trova l'intervento preciso di Sommer che legge bene la traiettoria e blocca il tiro rasoterra

21:55

PARI DELL'INTER! Thuram doppietta, svarione Como

Al 50' torna tutto in equilibrio al Sinigaglia: Barella lancia Thuram alle spalle di Kempf, Butez esce dai pali ma il suo difensore cicca l'intervallo e ne approfitta l'attaccante nerazzurro che con un pallonetto trova il 2-2

21:50

Novità per Como e Inter, inizia il secondo tempo

Chivu sceglie Carlos Augusto per Bastoni, doppio cambio per Fabregas con Ramon e Da Cunha per Diego Carlos e Sergi Roberto

21:35

Finisce il primo tempo

2-1 Como all'intervallo: apre Valle, raddoppia Nico Paz e Thuram tiene l'Inter in partita

21:34

GOL DELL'INTER! Thuram risponde subito

Nel primo ed unico minuto di recupero, l'Inter punge con Thuram che realizza grazie ad una zampata su un cross dalla destra: all'intervallo è 2-1

21:32

RADDOPPIO DEL COMO! Segna Nico Paz

Al 45' Butez intercetta un cross di Barella e rilancia subito per Nico Paz che si invola verso la porta di Sommer, spara col sinistro e mette dentro con un bacino al palo: 2-0 Como

21:31

Chance per Baturina

Altro recupero alto del Como con la palla che termina sui piedi di Baturina, conclusione dal limite troppo debole e blocca Sommer

21:30

Paz sfiora la traversa

Al 42' una punizione pericolosa dell'argentino dal vertice destro dell'area di rigore avversaria, la conclusione termina alta con Sommer in controllo

21:27

Dumfries vicino al pari

Immediata la risposta nerazzurra con il corner di Dimarco per la testa di Dumfries, rimpallo su un avversario e palla sul palo prima dell'intervento di Butez

21:23

GOL DEL COMO! Valle stappa la partita

Al 36' cambia il risultato al Sinigaglia: Sergi Roberto inizia l'azione dalla destra, palla dentro e velo di Diao che libera Nico Paz, l'argentino entra in area e calcia, Sommer respinge ma Alex Valle è puntuale e ribadisce in rete per l'1-0 Como

21:21

Le heat map del match

Statistiche sul match, sempre 0-0 al 35'

21:19

Flipper in area Inter, Dumfries salva

Tripla occasione per il Como, due volte l'olandese si immola su Douvikas mentre Perrone svirgola al momento della conclusione: Massa ferma tutto per una posizione di offside

21:13

Ci prova Baturina

Primo tiro del match al minuto 26': la conclusione di Baturina dai 25 metri termina ampiamente alta sopra la traversa

21:12

Ammonito Alex Valle

Al 25' si accende Diao sulla sinistra, calcia e trova una deviazione che alza il pallone in area di rigore: Alex Valle prova la rovesciata ma prende Dumfries sul volto, primo giallo della sfida

21:07

Ancora nessuna occasione

Primi 20' di studio tra le due squadre, ancora nessun acuto al Sinigaglia

20:55

Partenza ad alta intensità

Nessun pericolo per Butez e Sommer: il Como mette in difficoltà l'Inter con la pressione alta, nerazzurri insidiosi con palle a scavalcare la difesa lariana

20:47

Inizia Como-Inter

Il fischio di Massa, parte la sfida

20:34

Tutto pronto al Sinigaglia

Manca davvero poco, Como e Inter pronte a darsi battaglia con tre punti in palio pesanti per corsa Champions e Scudetto

20:20

Gli opta facts di Como-Inter

Lariani e nerazzurri, le curiosità del match

20:14

Squadre in campo per il riscaldamento

Prima l'ingresso dell'Inter tra i fischi del Sinigaglia, poi quelllo del Como tra gli applausi: si avvicina il big match

20:13

Parla Fabregas prima di Como-Inter

Il tecnico spagnolo: "I ragazzi mi hanno dimostrato grande maturità e io sono soddisfatto e molto contento di questo, è il massimo per un allenatore. Si vince e si perde, ma in questo senso sono molto contento". Poi prosegue: "Ogni partita è diversa, adesso siamo in un punto della stagione dove anche se siamo giovani bisogna trovare tanta fiducia. Quando si gioca una semifinale di coppa la prima partita si può giocare in maniera diversa, adesso è una partita di campionato. Siamo offensivi anche stasera ma lo siamo stati tutto l'anno. Sergi Roberto ti dà stabilità, proviamo un ruolo diverso per Diao e vediamo come va. Dobbiamo avere la personalità contro una squadra che domina il 95% delle partite, poi vediamo cosa serve durante il match". E chiude: "Ho visto tante partite, sono andato al Bernabeu perché mi piacciono le partite di alto livello e secondo me la Champions è il massimo livello. Spero che un giorno possiamo arrivare con questa squadra a quel livello. Ho visto tante idee da trasmettere ai ragazzi".

20:04

Chivu prima del match

Le parole del tecnico nerazzurro prima della sfida con il Como: "Noi pensiamo a noi, pensiamo a quello che dobbiamo fare oggi contro una squadra che ha ambizioni importanti come l'accesso alla Champions. Dobbiamo fare una grande prestazione". Poi aggiunge: "Dobbiamo fare quello che abbiamo preparato e capire i momenti della partita. Non dobbiamo fare niente di diverso e fare come contro la Roma tirando fuori coraggio e carattere". Poi conclude: "Non dimentico le prestazioni fatte contro la Roma, quando è mancato Lautaro ci sono stati altri leader che hanno tirato avanti anche nei momenti di difficoltà".

19:49

I numeri della sfida

Como-Inter: statistiche a confronto

19:47

Le formazioni ufficiali

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.

19:35

Fabregas e il jolly per l'Inter

L'allenatore dei lariani ha presentato in conferenza la sfida con i nerazzurri. LEGGI TUTTO

19:30

Chivu all'ennesima difesa

Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida con il Como. LEGGI TUTTO

19:22

La squadra arbitrale

Arbitro: Massa (Imperia). Assistenti: Meli e Alassio. IV uomo: Ayroldi. Var: Aureliano. Avar: Maggioni

19:15

Le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramòn, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha, Vojvoda, Paz, Baturina; Diao. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Roberto, Douvikas, Moreno, Rodriguez, Kuhn, Carlos, De Paoli, Van der Brempt. Indisponibili: Addai. Squalificati: nessuno. Diffidati: Addai, Da Cunha.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Darmian, Carlos Augusto, Luis Henrique, Sucic, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Mosconi, Bonny. Indisponibili: Bisseck, Lautaro Martinez. Squalificati: nessuno. Diffidati: Sucic 

Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como

 

 

 

 

 

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