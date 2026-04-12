- 36'Á. Valle
- 45'N. Paz (ass. : J. Butez)
- 89'L. da Cunha, (Rig.)
- 45 + 1'M. Thuram (ass. : N. Barella)
- 49'M. Thuram
- 58'D. Dumfries (ass. : H. Çalhanoglu)
- 72'D. Dumfries
COMO - Dall'amarezza del Sinigaglia nella passata stagione per lo Scudetto perso ai danni del Napoli, alla gioia del Sinigaglia con il ribaltone sul Como che avvicina l'Inter al titolo di Campione d'Italia. Una super rimonta quella dei nerazzurri di Chivu che vanno sotto di due con i colpi di Valle e Paz, per poi ribaltare tutto grazie alle doppiette di Thuram e Dumfries che valgono il +9 proprio sugli azzurri di Conte. L'Inter allunga in vetta, mentre Fabregas scivola fuori dalla zona Champions, restando alle spalle della Juventus che completa il sorpasso grazie alla vittoria nerazzurra, pur giocandosela fino alla fine con il 3-4 finale di Da Cunha su rigore.
23:25
Le parole di Chivu: "Ce l'abbiamo fatta"
Il tecnico dell'Inter: "Semplice non lo era, affrontavamo una squadra che lotta per qualcosa di importante e lo hanno fatto vedere nel primo tempo. Abbiamo faticato ed eravamo molli, poi abbiamo reagito subito e abbiamo trovato un gol importante e nel secondo tempo abbiamo alzato un po' i giri tirando fuori il carattere e alla fine ce l'abbiamo fatta". LEGGI TUTTO
23:14
Fabregas dopo il ko: "Orgoglioso"
Il tecnico del Como: "Non guardo dove siamo in classifica, oggi la mia squadra mi ha dimostrato che è una squadra capace che ha voglia e coraggio. Abbiamo fatto errori che queste squadre non ti perdonano, ma oggi parlare di tattica non serve. Penso che il campo ha parlato da solo, le statistiche sono quelle che sono e oggi vedo 24/25 tiri. Sono orgoglioso. La crescita della squadra è importante". LEGGI TUTTO
23:14
Dumfries il man of the match, insieme a Barella
Il centrocampista nerazzurro: "Potevamo vincerla con meno apprensione, ma il Como gioca un grande calcio, noi abbiamo dovuto tirare fuori anche quello che non avevamo, ma è la dimostrazione che questa squadra vuole ancora vincere. Il mio modo di essere è farmi portare dalle situazioni, ma ci sta venire qua e soffrire eppure abbiamo dimostrato di avere tanta fame. Per lo Scudetto aspettiamo ancora un po'. Ci sono tante altre partite e dobbiamo continuare così, è tutto nelle nostre mani". L'esterno: "Sono contento di aiutare la squadra, abbiamo vinto e sono molto contento e come dice Barella siamo una squadra forte. Tutte le partite contano e bisogna ancora aspettare".
23:06
Thuram nel postpartita
Le parole di Thuram: "Siamo riusciti a fare il primo gol prima dell'intervallo e ci ha caricato per il secondo tempo. In Nazionale ho potuto cambiare aria, ho segnato e sono tornato con altre certezze. Saper soffrire di squadra e reagire di squadra è un segnale importante come è importante la vittoria per noi. Finché non è fatta matematicamente non si può dire nulla. Ero contentissimo come tutti i compagni, sono arrivato a 10 gol ma ci ho messo un po' più di tempo. E' stata lunga ma ci siamo. Normalmente ci arrivo un po' più presto".
23:00
Il tabellino di Como-Inter
Tutti i numeri della partita
22:47
La gallery di Como-Inter
Tutti gli scatti del big match del Sinigaglia vinto 4-3 dai nerazzurri
22:43
Vince l'Inter, Como ribaltato: finisce al Sinigaglia
L'Inter vede lo Scudetto con il 4-3 in rimonta sul Como che scivola fuori dalla zona Champions: doppio vantaggio lariano con Valle e Paz, le doppiette di Thuram e Dumfries ribaltano tutto, Da Cunha su rigore non basta per rimettere tutto in parità.
22:38
Traversa di Ramon
Emozioni a non finire al Sinigaglia con Ramon che scheggia la traversa con una deviazione ravvicinata
22:37
Scintille Ramon-Akanji: inizia il recupero
Tensione tra i due difensori e doppio giallo, 5 minuti di extra time
22:35
ACCORCIA IL COMO! Da Cunha dal dischetto
All'88' cambia ancora il risultato: Da Cunha non sbaglia, Sommer ci arriva ma non basta
22:34
Rigore per il Como
Intervento fuori tempo di Bonny che colpisce Nico Paz dopo la conclusione verso la porta. Inizialmente Massa indica il calcio di punizione, poi arriva la rettifica del Var: il fallo è in area
22:30
Nico Paz non trova la porta
All'84' il tentativo dell'argentino dalla distanza, ma la conclusione finisce alta sopra lo specchio della porta di Sommer
22:25
Fabregas sceglie Morata
Fuori Valle e Diao, dentro Alberto Moreno e l'ex Juve e Milan
22:24
Luis Henrique spreca, ammonito Acerbi
Luis Henrique fallisce il ko del definitivo ko provando il cucchiaio davanti a Butez, riparte il Como e Acerbi si prende il cartellino giallo
22:23
Fuori Barella, tensione col pubblico
Chivu al 77' chiude i cambi con Mkhitaryan, richiamato Barella che uscendo risponde ai fischi del Sinigaglia
22:22
Cartellino giallo per Sucic, salta la prossima
Spende un fallo su Diao e si prende il giallo Sucic, era diffidato
22:18
POKER INTER! Ancora Dumfries, allungo nerazzurro
Al 73' ancora da calcio piazzato, ancora dai piedi di Calhangolu, questa volta con l'aiuto di Akanji che libera ancora Dumfries: doppietta e 4-2 Inter
22:16
Riflesso Sommer su Nico Paz
Al 70' serve una grande parata del portiere nerazzurro sul siluro dell'argentino su punizione dai 30 metri
22:16
Entrata dura di Calhanoglu, giallo
Al 69' il cartellino è solo giallo per Calhanoglu che rischia con una entrata da dietro
22:13
Cambia il Como
Al 67' Fabregas si gioca il terzo cambio: dentro Smolcic e fuori Van der Brempt
22:06
Baturina vicino al pari
Al 60' il Como prova a reagire, Baturina calcia defilato in area di rigore e la sfera esce di poco
22:05
L'INTER LA RIBALTA! Dumfries firma il sorpasso
Al 59' cambia tutto al Sinigaglia e l'Inter passa in vantaggio rimontando il 2-0 iniziale: punizione di Calhanoglu pennellata per la testa di Dumfries che sul secondo palo infila alle spalle di Butez.
22:02
Triplo cambio Inter
Stravolge tutto Chivu che richiama Pio Esposito, Dimarco e Zielinski per Bonny, Luis Henrique e Sucic al minuto 57
22:01
Ammonito Diao
Gesto di frustrazione di Diao dopo un fallo fischiato su Dimarco, calcia il pallone sui cartelloni pubblicitari e si prende il giallo
21:59
Primo giallo per l'Inter
Al 53' Zielinski si prende il primo cartellino per i nerazzurri con una scivolata a metà campo su Van der Brempt
21:57
Perrone impegna Sommer
Il Como prova a reagire al doppio colpo subito tra primo e secondo tempo, Perrone ci prova dal limite ma trova l'intervento preciso di Sommer che legge bene la traiettoria e blocca il tiro rasoterra
21:55
PARI DELL'INTER! Thuram doppietta, svarione Como
Al 50' torna tutto in equilibrio al Sinigaglia: Barella lancia Thuram alle spalle di Kempf, Butez esce dai pali ma il suo difensore cicca l'intervallo e ne approfitta l'attaccante nerazzurro che con un pallonetto trova il 2-2
21:50
Novità per Como e Inter, inizia il secondo tempo
Chivu sceglie Carlos Augusto per Bastoni, doppio cambio per Fabregas con Ramon e Da Cunha per Diego Carlos e Sergi Roberto
21:35
Finisce il primo tempo
2-1 Como all'intervallo: apre Valle, raddoppia Nico Paz e Thuram tiene l'Inter in partita
21:34
GOL DELL'INTER! Thuram risponde subito
Nel primo ed unico minuto di recupero, l'Inter punge con Thuram che realizza grazie ad una zampata su un cross dalla destra: all'intervallo è 2-1
21:32
RADDOPPIO DEL COMO! Segna Nico Paz
Al 45' Butez intercetta un cross di Barella e rilancia subito per Nico Paz che si invola verso la porta di Sommer, spara col sinistro e mette dentro con un bacino al palo: 2-0 Como
21:31
Chance per Baturina
Altro recupero alto del Como con la palla che termina sui piedi di Baturina, conclusione dal limite troppo debole e blocca Sommer
21:30
Paz sfiora la traversa
Al 42' una punizione pericolosa dell'argentino dal vertice destro dell'area di rigore avversaria, la conclusione termina alta con Sommer in controllo
21:27
Dumfries vicino al pari
Immediata la risposta nerazzurra con il corner di Dimarco per la testa di Dumfries, rimpallo su un avversario e palla sul palo prima dell'intervento di Butez
21:23
GOL DEL COMO! Valle stappa la partita
Al 36' cambia il risultato al Sinigaglia: Sergi Roberto inizia l'azione dalla destra, palla dentro e velo di Diao che libera Nico Paz, l'argentino entra in area e calcia, Sommer respinge ma Alex Valle è puntuale e ribadisce in rete per l'1-0 Como
21:21
Le heat map del match
Statistiche sul match, sempre 0-0 al 35'
21:19
Flipper in area Inter, Dumfries salva
Tripla occasione per il Como, due volte l'olandese si immola su Douvikas mentre Perrone svirgola al momento della conclusione: Massa ferma tutto per una posizione di offside
21:13
Ci prova Baturina
Primo tiro del match al minuto 26': la conclusione di Baturina dai 25 metri termina ampiamente alta sopra la traversa
21:12
Ammonito Alex Valle
Al 25' si accende Diao sulla sinistra, calcia e trova una deviazione che alza il pallone in area di rigore: Alex Valle prova la rovesciata ma prende Dumfries sul volto, primo giallo della sfida
21:07
Ancora nessuna occasione
Primi 20' di studio tra le due squadre, ancora nessun acuto al Sinigaglia
20:55
Partenza ad alta intensità
Nessun pericolo per Butez e Sommer: il Como mette in difficoltà l'Inter con la pressione alta, nerazzurri insidiosi con palle a scavalcare la difesa lariana
20:47
Inizia Como-Inter
Il fischio di Massa, parte la sfida
20:34
Tutto pronto al Sinigaglia
Manca davvero poco, Como e Inter pronte a darsi battaglia con tre punti in palio pesanti per corsa Champions e Scudetto
20:20
Gli opta facts di Como-Inter
Lariani e nerazzurri, le curiosità del match
20:14
Squadre in campo per il riscaldamento
Prima l'ingresso dell'Inter tra i fischi del Sinigaglia, poi quelllo del Como tra gli applausi: si avvicina il big match
20:13
Parla Fabregas prima di Como-Inter
Il tecnico spagnolo: "I ragazzi mi hanno dimostrato grande maturità e io sono soddisfatto e molto contento di questo, è il massimo per un allenatore. Si vince e si perde, ma in questo senso sono molto contento". Poi prosegue: "Ogni partita è diversa, adesso siamo in un punto della stagione dove anche se siamo giovani bisogna trovare tanta fiducia. Quando si gioca una semifinale di coppa la prima partita si può giocare in maniera diversa, adesso è una partita di campionato. Siamo offensivi anche stasera ma lo siamo stati tutto l'anno. Sergi Roberto ti dà stabilità, proviamo un ruolo diverso per Diao e vediamo come va. Dobbiamo avere la personalità contro una squadra che domina il 95% delle partite, poi vediamo cosa serve durante il match". E chiude: "Ho visto tante partite, sono andato al Bernabeu perché mi piacciono le partite di alto livello e secondo me la Champions è il massimo livello. Spero che un giorno possiamo arrivare con questa squadra a quel livello. Ho visto tante idee da trasmettere ai ragazzi".
20:04
Chivu prima del match
Le parole del tecnico nerazzurro prima della sfida con il Como: "Noi pensiamo a noi, pensiamo a quello che dobbiamo fare oggi contro una squadra che ha ambizioni importanti come l'accesso alla Champions. Dobbiamo fare una grande prestazione". Poi aggiunge: "Dobbiamo fare quello che abbiamo preparato e capire i momenti della partita. Non dobbiamo fare niente di diverso e fare come contro la Roma tirando fuori coraggio e carattere". Poi conclude: "Non dimentico le prestazioni fatte contro la Roma, quando è mancato Lautaro ci sono stati altri leader che hanno tirato avanti anche nei momenti di difficoltà".
19:49
I numeri della sfida
Como-Inter: statistiche a confronto
19:47
Le formazioni ufficiali
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.
19:35
Fabregas e il jolly per l'Inter
L'allenatore dei lariani ha presentato in conferenza la sfida con i nerazzurri. LEGGI TUTTO
19:30
Chivu all'ennesima difesa
Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida con il Como. LEGGI TUTTO
19:22
La squadra arbitrale
Arbitro: Massa (Imperia). Assistenti: Meli e Alassio. IV uomo: Ayroldi. Var: Aureliano. Avar: Maggioni
19:15
Le probabili formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramòn, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha, Vojvoda, Paz, Baturina; Diao. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Roberto, Douvikas, Moreno, Rodriguez, Kuhn, Carlos, De Paoli, Van der Brempt. Indisponibili: Addai. Squalificati: nessuno. Diffidati: Addai, Da Cunha.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Darmian, Carlos Augusto, Luis Henrique, Sucic, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Mosconi, Bonny. Indisponibili: Bisseck, Lautaro Martinez. Squalificati: nessuno. Diffidati: Sucic
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como