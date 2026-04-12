Le parole di Thuram: "Siamo riusciti a fare il primo gol prima dell'intervallo e ci ha caricato per il secondo tempo. In Nazionale ho potuto cambiare aria, ho segnato e sono tornato con altre certezze. Saper soffrire di squadra e reagire di squadra è un segnale importante come è importante la vittoria per noi. Finché non è fatta matematicamente non si può dire nulla. Ero contentissimo come tutti i compagni, sono arrivato a 10 gol ma ci ho messo un po' più di tempo. E' stata lunga ma ci siamo. Normalmente ci arrivo un po' più presto".

Il centrocampista nerazzurro: "Potevamo vincerla con meno apprensione, ma il Como gioca un grande calcio, noi abbiamo dovuto tirare fuori anche quello che non avevamo, ma è la dimostrazione che questa squadra vuole ancora vincere. Il mio modo di essere è farmi portare dalle situazioni, ma ci sta venire qua e soffrire eppure abbiamo dimostrato di avere tanta fame. Per lo Scudetto aspettiamo ancora un po'. Ci sono tante altre partite e dobbiamo continuare così, è tutto nelle nostre mani". L'esterno: "Sono contento di aiutare la squadra, abbiamo vinto e sono molto contento e come dice Barella siamo una squadra forte. Tutte le partite contano e bisogna ancora aspettare".

Il tecnico del Como: "Non guardo dove siamo in classifica, oggi la mia squadra mi ha dimostrato che è una squadra capace che ha voglia e coraggio. Abbiamo fatto errori che queste squadre non ti perdonano, ma oggi parlare di tattica non serve. Penso che il campo ha parlato da solo, le statistiche sono quelle che sono e oggi vedo 24/25 tiri. Sono orgoglioso. La crescita della squadra è importante". LEGGI TUTTO

Il tecnico dell'Inter: "Semplice non lo era, affrontavamo una squadra che lotta per qualcosa di importante e lo hanno fatto vedere nel primo tempo. Abbiamo faticato ed eravamo molli, poi abbiamo reagito subito e abbiamo trovato un gol importante e nel secondo tempo abbiamo alzato un po' i giri tirando fuori il carattere e alla fine ce l'abbiamo fatta". LEGGI TUTTO

20:14

Squadre in campo per il riscaldamento

Prima l'ingresso dell'Inter tra i fischi del Sinigaglia, poi quelllo del Como tra gli applausi: si avvicina il big match

20:13

Parla Fabregas prima di Como-Inter

Il tecnico spagnolo: "I ragazzi mi hanno dimostrato grande maturità e io sono soddisfatto e molto contento di questo, è il massimo per un allenatore. Si vince e si perde, ma in questo senso sono molto contento". Poi prosegue: "Ogni partita è diversa, adesso siamo in un punto della stagione dove anche se siamo giovani bisogna trovare tanta fiducia. Quando si gioca una semifinale di coppa la prima partita si può giocare in maniera diversa, adesso è una partita di campionato. Siamo offensivi anche stasera ma lo siamo stati tutto l'anno. Sergi Roberto ti dà stabilità, proviamo un ruolo diverso per Diao e vediamo come va. Dobbiamo avere la personalità contro una squadra che domina il 95% delle partite, poi vediamo cosa serve durante il match". E chiude: "Ho visto tante partite, sono andato al Bernabeu perché mi piacciono le partite di alto livello e secondo me la Champions è il massimo livello. Spero che un giorno possiamo arrivare con questa squadra a quel livello. Ho visto tante idee da trasmettere ai ragazzi".

20:04

Chivu prima del match

Le parole del tecnico nerazzurro prima della sfida con il Como: "Noi pensiamo a noi, pensiamo a quello che dobbiamo fare oggi contro una squadra che ha ambizioni importanti come l'accesso alla Champions. Dobbiamo fare una grande prestazione". Poi aggiunge: "Dobbiamo fare quello che abbiamo preparato e capire i momenti della partita. Non dobbiamo fare niente di diverso e fare come contro la Roma tirando fuori coraggio e carattere". Poi conclude: "Non dimentico le prestazioni fatte contro la Roma, quando è mancato Lautaro ci sono stati altri leader che hanno tirato avanti anche nei momenti di difficoltà".

19:49

I numeri della sfida

Como-Inter: statistiche a confronto