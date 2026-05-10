Fabregas: "Como in Europa, si deve godere! Non siamo Milan, Inter o Juve: siamo umili..."

"Molto contento e orgoglioso oggi. Oggi, due anni fa, eravamo promossi in A e oggi conquistiamo l'Europa. E' cresciuta la squadra, la società, i tifosi... è inspiegabile. Tra vent'anni fa ricorderemo questo questo giorno. Oggi con i social tutto va veloce, c'è pressione". Queste le parole di Cesc Fabregas, intervenuto al termine della trasferta di Verona, dove il Como è riuscito ad aprire le porte dell'Europa grazie al gol di Douvikas (71') che oltre a valere la certezza di un posto alle prossime campagne internazionali, mantiene in corsa il lariani per la qualificazione alla Champions League. La classifica vede infatti Nico Paz e compagni salire a quota 65 punti con un ritardo di 2 lunghezze dal Milan, che alle 20.45 ospiterà l'Atalanta e 3 dalla Juve, uscita vincitrice dalla trasferta di Lecce: quanto alle altre concorrenti, la Roma sarà invece impegnata alle 18 al Tardini. L'agenda di Fabregas prevede ora il ritorno al Sinigaglia, dove domenica 17 riceverà il Parma di Carlos Cuesta. Così il tecnico ha commentato il finale al Bentegodi, dove gli ospiti hanno festeggiato lo storico traguardo invadendo l'intervista con cori e gavettoni: "Si deve godere: non ricordo quanti trofei ho vinto, ma c'è molto di più - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Si ricorda la celebrazione, ora mancano due partite e vedremo se possiamo volare più in alto. Ci sono diverse partite durante la stagione, non possiamo sempre portare avanti il nostro modo di giocare. Tanti tifosi oggi mi hanno mandato dei messaggi di quando eravamo in Serie D. Non siamo il Milan, l'Inter, la Juventus o il Napoli, siamo una squadra umile e vogliamo goderci il momento. Cosa guarderò tra Arsenal e Clasico? Ho un aereo alle 17:30 non so se lo andrò a prendere per andare a vedere il Clasico, decido tra mezz'oretta".