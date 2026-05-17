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Fabregas, veleno Como sulle big: "Guardate dov'erano e gli stipendi dei miei calciatori..."

Il tecnico spagnolo ha parlato al termine del match vinto contro il Parma: "Dietro i risultati c'è tanto lavoro"
2 min
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COMO - "Dietro i risultati del Como c'è un grande lavoro. Ci sono giocatori magnifici, che ci credono tantissimo. Hanno personalità, voglia, qualità. È la cosa più speciale, al posto di dire dei soldi in maniera superficiale. Vi faccio vedere dov'erano l'anno scorso alcuni giocatori. Non possiamo pagare il top del salario, ma quello che stanno facendo è un capolavoro. Ci si gode il momento. Andiamo a lottare fino alla fine": lo dice, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Como Cesc Fabregas dopo la vittoria sul Parma al Sinigallia e la possibilità di poter sognare ancora la Champions League.

Sulla Serie A

E per Fabregas nulla è scontato: "Chi sottovaluta il calcio italiano però? Non so se siate voi o gli stranieri fuori. Per me è un campionato appassionante. È difficilissimo in Italia. Ci sono tante squadre che lottano, a parte l'Inter che lotta in una lega a parte. Il Bologna è andato in Champions a 69-70 punti. Oggi noi possiamo fare 71 punti e non andarci, è competitivo il campionato. A me sta facendo crescere in una maniera incredibile".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

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