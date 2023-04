Cremonese-Empoli, conferenza Zanetti: Vicario, Akpa e Ismajli

Zanetti su Vicario, Akpa e Ismajili

Paolo Zanetti ha analizzato la prossima sfida contro la Cremonese: "Per quanto riguarda le condizioni di Vicario porto buone notizie: il problema è superato, ora deve tornare in forma. Non è un giocatore di movimento quindi i tempi sono differenti, ha bisogno di ritrovare chili e forza: tra un paio di partite potrà ritornare al suo posto. I ragazzi stanno bene, migliorano anche dal punto di vista fisico. Durante la sosta per le nazionali abbiamo messo benzina. Akpa e Ismajli non saranno della partita, ma abbiamo tanti calciatori in rosa: riusciremo a sopperire alle loro assenze".