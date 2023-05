Accardi al Napoli per il dopo Giuntoli? Parla Corsi: "È prontissimo"

In questi giorni si sta parlando tanto di quello che potrebbe essere il futuro di Giuntoli al Napoli . Il ds è stato accostato a più riprese alla Juventus e i colloqui con De Laurentiis in questi giorni potranno chiarire qualcosa di più a riguardo. Se i bianconeri hanno individuato nell'ex Carpi l'uomo giusto per il mercato, anche i campioni d'Italia dovranno guardarsi attorno qualora si materializzassero le voci. Pietro Accardi è il nome più in voga per prenderne il posto in Campania e il diretto interessato a Radio Kiss Kiss ha detto: " Essere accostato al Napoli è un vero onore" . Del suo futuro ha parlato anche il presidente dell'Empoli , Fabrizio Corsi .

Fabrizio Corsi parla così a Radio Kiss Kiss del suo uomo mercato, Pietro Accardi: "Proverò a trattenerlo, farò il possibile. Lui è molto bravo nella gestione economica del club e gli ho dato un valore importante per quelli che sono i nostri equilibri. Secondo me è prontissimo per fare il diesse del Napoli, dovrà solo attutire l’impatto perchè il Napoli è di un livello europeo. Al momento non voglio pensarci".

Poi gli elogi a Spalletti e al lavoro svolto coi partenopei: "E' il giusto premio alla carriera. Lo conosco da tanti anni e sono davvero felice per lui. Ed è giusto che abbia vinto lui così come De Laurentiis dopo tanti anni di presidenza. Vincere a Napoli è più difficile rispetto a farlo con la Juventus perché ci sono introiti inferiori. Il suo futuro non posso saperlo, ma sono sicuro che proveranno ad allestire una squadra che possa competere in Champions League". Poi in chiusura due parole su Giuntoli: "E’ uno degli artefici dello scudetto di questo Napoli. Lo conosco da quando era a Carpi, ho sempre visto questa sua passione nel ricercare talenti, non mi sorprende la sua carriera".