Italiano su Napoli-Fiorentina: Jovic, Cabral, finale Coppa Italia e Conference

La Fiorentina esce sconfitta dal Maradona. I viola perdono di misura contro il Napoli campione d'Italia: decisivo un calcio di rigore segnato da Osimhen a un quarto d'ora dalla fine. I toscani restano dunque in ottava posizione con 46 punti al pari di Monza e Torino, e in atteda del Bologna che domani potrebbe scavalcare tutt'e tre in caso di sucesso. Al termine della sfida, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha analizzato il ko contro gli azzurri.