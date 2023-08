Diretta Rapid Vienna-Fiorentina ore 19: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Fiorentina è chiamata a fare il suo esordio in Europa nella nuova stagione. I viola sono partiti alla grande in Serie A, imponendosi con il risultato di 4-1 in casa del neopromosso Genoa. Ora la squadra di Vincenzo Italiano vuole trovare fin da subito conferme anche in Conference League, dopo la sconfitta in finale della scorsa annata contro il West Ham. La Fiorentina, entrata in Europa al posto della Juventus in seguito alla squalifica dei bianconeri, affronterà oggi il Rapid Vienna nel match d'andata dei play-off per accedere alla fase a gironi della competizione.