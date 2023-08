Italiano: "Fiorentina bella ma non lucida. Quei palloni persi da Arthur..."

La Fiorentina non va oltre il pareggio in casa contro il Lecce . La squadra di Vincenzo Italiano , dopo essersi portata avanti di due gol con Gonzalez e Duncan , nel secondo tempo si è fatta rimontare dalle reti dell'ex Juventus Rafia e Krstovic .

Al termine della sfida il tecnico della Viola ha dichiarato: "Abbiamo fatto rientrare noi in partita il Lecce dopo averlo messo alle corde e rischiando di aver fatto tre-quattro gol nel primo tempo. La responsabilità è tutta nostra, abbiamo abbassato la guardia e subito due gol con due palloni persi in mezzo al campo. Sono amareggiato, dobbiamo toglierci questi difetti: perdiamo punti e non vinciamo partite, l'ho detto anche alla squadra. Non esiste: un tiro subito a Genova, gol, zero a Vienna e gol, oggi due tiri e due gol. Non è possibile. Bisogna aggiustare questi difetti".

Italiano, le parole su Arthur

Vincenzo Italiano ha proseguito: "Sottil? Cinismo e concretezza fanno vincere le partite. Lui stesso aveva palloni per fare gol o mandare in porta i compagni, mi dà fastidio non essere stati velenosi sotto porta". Sull'impatto dei nuovi: "Bene Beltran per sessanta minuti. Christensen era incolpevole sui due gol, mi è piaciuto. Arthur? In settimana gli ho detto che questa è una squadra che subisce gol ogni volte che perde palla. Gli ho detto di stare attento e nello spogliatoio l’ha ricordato ai compagni, perché l’ha vissuto oggi. Però è un calciatore di qualità immensa, ha questo palleggio che va sfruttato, la capacità di buttarsi dentro e fare assist. L’abbiamo voluto a tutti i costi e in queste prime uscite ha fatto vedere di che pasta è fatto".