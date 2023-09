Italiano, conferenza Inter-Fiorentina da mani avanti: "Loro una corazzata"

FIRENZE - "L'Inter è una grande squadra. La affronteremo in casa loro, con uno stadio sold out: sarà quindi una partita dal coefficiente di difficoltà enorme. Hanno sempre vinto, hanno subito zero gol ; noi domani cercheremo di fare del nostro meglio e di continuare a crescere e migliorare. Vogliamo mettere un altro mattoncino nella nostra costruzione".

Così, alla vigilia del match di campionato contro i nerazzurri, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che vuole chiudere al meglio la fase iniziale della stagione, prima della sosta per gli impegni delle varie Nazionali.

La sfida all'Inter

"Contro il Rapid è stata una sfida dal dispendio di energie fisiche e mentali enorme ed in preparazione di un'altra gara importante e difficile dobbiamo cercare di gestire tutto al meglio. Valuteremo bene cosa fare e come cercare di mettere in difficoltà una squadra come l'Inter, che è una corazzata anche quest'anno", ha detto ancora il tecnico del team viola, che parla poi dei sorteggi dei gironi di Conference League...

