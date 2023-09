Diretta calciomercato Juve: Bonucci via, attesa Kostic, Pogba e l’Arabia

Aggiorna

TORINO - L'attesa sta per finire. Alle ore 20, infatti, chiuderà la finestra estiva di calciomercato. Una sessione caratterizzata da diversi trasferimenti, rumors e operazioni che si concluderanno poco prima del gong finale.

Sono ore calde per i club e i direttori sportivi, chiamati a rinforzare le rose e tentare di chiudere affari in entrata e in uscita. Seguiremo in diretta le ultime convulse ore del calciomercato estivo tenendovi sempre aggiornati su acquisti e cessioni in Italia e all'estero. La Juventus, impegnata solo in campionato per questa stagione, ha sfoltito la propria rosa mandando in prestito al Frosinone i giovani Barrenechea, Kaio Jorge e Soulé. Via anche Di Maria e Paredes, rispettivamente a Benfica e Roma. Dopo diversi anni addio anche a Cuadrado e Bonucci: il primo è rimasto in Italia, all'Inter, il secondo è volato in Germania accettando l'offerta dell'Union Berlino. 10:14 Juventus Next Gen, ufficiale Comenencia Ora è ufficiale: il centrocampista classe 2004 Livano Comenencia passa a titolo definitivo dal Psv alla Juventus Next Gen e firma un contratto fino al 2025. L'annuncio è arrivato con un post sui canali del club.

10:07 Frosinone scatenato: tutto sul gioiello del Real Madrid Reinier Il Frosinone punta sui giovani talenti: dopo aver prelevato dalla Juve Barrenechea, Kaio Jorge e Soulé, il ds Angelozzi sta lavorando alacremente per portare in Ciociaria il gioiellino del Real Madrid Reinier LEGGI LA SCHEDA 9:52 Giuntoli e Manna lavorano alla Juve del futuro: ecco Mazur Dopo Salifou (Werder Brema) e Comenencia (PSV) oggi previste le visite mediche per il talento polacco Patryk Mazur (classe 2007), che arriva dallo Stal Rzeszow (manterrà una percentuale sulla futura vendita) per far parte inizialmente dell’Under 17 con possibilità di sbarcare presto anche nella Primavera di Montero. 9:50 McKennie resta alla Juve: sarà il vice Weah Chi, invece, rimarrà certamente a Torino è Weston McKennie, che ha declinato le avance del Galatasaray per restare in bianconero dove potrebbe giostrare in un nuovo ruolo. Allegri, infatti, sta impostando l’americano come esterno destro. Il vice Weah potrebbe essere quindi l’ex Leeds, voglioso di rilanciarsi dopo i sei mesi da incubo a Elland Road. 9:30 Klaassen all'Inter: ci siamo Ormai manca solo l'ufficialità: il centrocampista olandese dell'Ajax Klaassen è a un passo dall'Inter. Secondo il De Telegraaf i Lancieri sarebbero disposti a lasciare il calciatore a parametro zero (ha il contratto in scadenza nel 2024), anche se nell'intesa tra i club sono previsti "alcuni bonus". Klaassen firmerà un contratto di un anno, con opzione per un altro anno. È già in viaggio per Milano per le visite mediche. I nerazzurri voglionon solo rilevare l'ingaggio di Klaassen e sperano di poterlo fare a titolo gratuito. Sembra quindi trattarsi di una cessione a parametro zero, con alcuni accordi contrattuali tra i club SCOPRI DI PIÙ 9:27 Kostic via dalla Juve? Un altro che potrebbe lasciare la Continassa in queste ultime ore di calciomercato è Filip Kostic. L'esterno serbo piace al West Ham, sulle sue tracce già prima che il calciatore passasse dall'Eintracht Francoforte alla Vecchia Signora APPROFONDISCI

9:23 Soppy dall'Atalanta al Torino Dopo Sazonov, il Torino chiude un altro colpo in entrata: preso in prestito dall'Atalanta Brand Soppy TUTTI I DETTAGLI 9:13 Offerto Greenwood alla Lazio Dopo Guendouzi, la Lazio potrebbe chiudere un altro colpo dall'estero: il Manchester United, infatti, avrebbe offerto il 21enne attaccante inglese Greenwood. 9:09 Milan-Taremi: fumata nera Niente da fare: Taremi non sarà il nuovo attaccante del Milan. Il giocatore del Porto sembrava vicino al trasferimento in Italia ma le richieste del mediatore Pinho vanificano l’accordo tra i club SCOPRI DI PIÙ 8:46 Bonucci dalla Juve all'Union Berlino: i dettagli Bonucci ha scelto l'Union Berlino (qui troverà l'ex Inter Gosens). Messo fuori rosa da Allegri, il difensore lascia la Juventus dopo un'estate bollente. Per lui si era parlato anche di una possibile permanenza in Italia, alla Lazio, ma Sarri ha frenato l'operazione. Il classe '87, dunque, per la prima volta in carriera vola all'estero SCOPRI TUTTI I DETTAGLI 8:41 Italiano incensa Arthur La Fiorentina approda alla fase a gironi della Conference League battendo il Rapid Vienna 2-0 grazie alla doppietta di Nico Gonzalez e ribaltando l'1-0 degli austriaci all'andata. Al termine del match il tecnico dei toscani ha parlato anche del neoacquisto Arthur, in prestito dalla Juventus ECCO COSA HA DETTO

8:35 Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma È finalmente terminata la "telenovela Lukaku": l'attaccante belga è infatti un nuovo giocatore della Roma. L'ex Inter indosserà la maglia numero 90 SCOPRI DI PIÙ

8:34 Sazonov al Torino: ufficiale Nuovo rinforzo in difesa per Juric: il difensore georgiano arriva a titolo definitivo dalla Dinamo Mosca LEGGI TUTTO

8:29 Buongiorno ha scelto il Torino Torino Buongiorno, inizialmente inserito nell'operazione per il passaggio di Soppy e Zapata dall'Atalanta al Torino, ha deciso di restare in granata. I due ormai ex bergamaschi arriveranno comunque: uno in prestito e l'altro a titolo definitivo. APPROFONDISCI

© RIPRODUZIONE RISERVATA