Kostic, volo last minute per andar via dalla Juve? Le opzioni mercato

- Il volto copertina dell’ultimo giorno di mercato in casa bianconera sarà quello di. L’esterno serbo è passato dallo status di titolarissimo nella scorsa stagione a quello di esubero di lusso. Anzi addirittura di terza scelta per la corsia mancina, dove il titolare ormai èconprimo cambio. Gerarchie consolidate nelle prime due giornate di campionato contro Udinese e Bologna, nelle quali infatti Kostic ha totalizzato zero minuti. Spettatore non pagante nelle prime due uscite ufficiali della Juventus diche ormai considera l’ex Eintracht non più centrale per il suo progetto. Ecco perché la dirigenza bianconera ha preso atto della situazione e a fronte di una offerta significativa potrebbe cederlo.