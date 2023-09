Sì Torino, è un Buongiorno! La felicità di Juric

Il travaglio ha partorito la scelta più bella, per i tifosi del Toro nonché per Juric che al centro della difesa granata potrà continuare a puntare su Alessandro Buongiorno . Vicinissimo all’Atalanta, anzi a un certo punto più nerazzurro che torinista, prima di bloccare la trattativa che i due club avevano definito. Un affare slegato da quello che ha portato Soppy e Zapata al Toro: il francese ha svolto le visite mediche ieri, l’agente del colombiano, Fernando Villarreal, ha confermato che il centravanti le sosterrà quest’oggi.

Tornando a Buongiorno, il bambino che in granata si è fatto uomo ha assunto la responsabilità della scelta ieri notte dopo l’una, e al termine della cena consumata dal suo agente Riso assieme al ds dei nerazzurri D’Amico: ha ringraziato l’Atalanta, ma declinato la proposta non ritenendo maturi i tempi del distacco dal cordone ombelicale.

Il legame con il Torino

Troppo fresco il rinnovo di contratto - a metà luglio con scadenza 2028 - troppa la voglia di essere in futuro capitano, nonostante capitano lo sia già stato assieme a Rodriguez, lo svizzero che ha raccolto l’eredità di Belotti e poi Lukic. Troppa, per farla breve, la voglia di continuare a vestire quella maglia granata che sognava prima dell’età scolastica e che ha iniziato a indossare dagli otto anni. Sì, nella volontà manifestata ieri notte c’è stato il ragionamento di un giovane uomo di 24 anni che, però, ha lasciato emergere un sentire maturato quando lo sguardo gli restituiva un mondo molto più grande. E grande è la forza di un no alla partenza che è un sì a un’idea, il Toro, che Buongiorno vivifica in un frangente storico nel quale accordarsi al proprio sentire, e mantenersi coerenti con esso, non è facile.

