Fiorentina, Italiano: "Bonaventura out. Nzola e Beltran insieme? Un'idea"

GENK (BELGIO) - Si prepara per l'esordio in Conference League la Fiorentina che inizierà la sua fase a giorni sul campo del Genk. Dal Belgio riparte la corsa della viola per tornare a giocare quella finale persa lo scorso anno a Praga contro il West Ham.

Alla vigilia del primo match, Vincenzo Italiano spiega: "Il Genk è un avversario di un livello molto alto, da affrontare con grandissima attenzione. L’anno scorso non partimmo bene, sottovalutando un po’ qualche avversario, e in virtù di quella partenza abbiamo dovuto fare un playoff in più". Turnover e rotazioni, questo il tema delle competizioni europee con Italiano che parte da quello dei portieri: “Vediamo domani chi tra Christensen e Terracciano giocherà. Abbiamo inserito un preparatore dei portieri molto bravo, che ci sta lavorando su entrambi. Christensen viene da un altro paese, da un altro campionato ed è cresciuto con un’altra filosofia di lavoro. E’ giovane, sveglio, sa giocare molto bene coi piedi, è bravo e sta lavorando per imparare subito la lingua".

"Beltran e Nzola insieme? E' un'idea"

L'altro grande ballottaggio resta quello in attacco tra Nzola e Beltran: “Si sbloccheranno. Con tutte le gare che abbiamo sono convinto che il gol arriverà presto. In alcune gare ci saranno momenti in cui si potrebbe partire con altre strategie, con due punte, vedremo. Ne abbiamo parlato con la squadra, ma adesso abbiamo queste qualità e caratteristiche, che stanno funzionando visto che arrivando da dietro Jack ha già fatto due reti”.

Anche altri gli osservati speciali: "Infantino può giostrare in mezzo al campo. Ha un mancino educatissimo e dinamismo, forza nelle gambe. Kayode ha esordito benissimo a Marassi, poi si è fermato per qualche giorno ed è rientrato. Ikone da ieri è rientrato in gruppo, sapete la stima che ho per lui. Maxime Lopez molto simile ad Arthur". Sulla crescita del suo gruppo aggiunge: "Quest’anno, come lo scorso, per molti sarà comunque un debutto in una competizione europea. Ma anche il dover sostenere tre gare a settimana. Quindi sarà importante prendere subito le misure, il recupero e le energie. E’ bello giocare in Europa, lo abbiamo voluto fortemente, e vogliamo ben figurare. Credo che la scorsa Conference League ci abbia lasciato qualcosa dal punto di vista dell’esperienza”.