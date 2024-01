Nzola, niente Coppa d'Africa e resta a Firenze: il motivo

Mancano pochi giorni e poi prenderà il via la Coppa d'Africa. Diversi i giocatori della Serie A convocati dai vari Ct per disputare la competizione, ma nelle ultime ore è arrivato anche il comunicato dell'Angola per quanto riguarda M'Bala Nzola. L'attaccante della Fiorentina non parteciperà al torneo al via il 13 gennaio in Costa D'Avorio per "plausibili motivi familiari" e al suo posto è stato chiamato Deivi Miguel Gilberto dell'Atletico Petroles Luanda. Una notizia importante per Italiano per la società viola che potrà contare sul proprio attaccante nella corsa alla Champions League, oltre che per le gare di Coppa Italia (con il Bologna) e quelle in Supercoppa italiana a Riad dal 18 gennaio. Per un attaccante che resta, però, ce n'è uno che va ovvero Kouamè.