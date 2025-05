Kean e la "griddy" in faccia a Holm: la vendetta è servita!

Fiorentina-Bologna, Kean e la 'rivincita' su Holm

Andata tra Bologna e Fiorentina, i rossoblù vincono di misura sui viola grazie alla rete di Odegaard nella ripresa. A margine della partita Holm, ironicamente, imita la celebre esultanza di Kean, il cosidetto 'Griddy'. Una beffa che evidentemente l'attaccante ex Juve non ha digerito, replicando proprio ieri. Il classe 2000 segna la rete del 3-2, che consente alla squadra di Palladino di portare 3 punti a casa. Dopo aver festeggiato con i suoi, ritorna verso la sua metà campo, passa davanti a Holm e... dà sfogo alla sua famosa esultanza. La reazione dello svedese? Impassibile, nessuna risposta al passaggio davanti ai suoi occhi di Kean, che ha evidentemente avuto la sua rivincita. Anche perché, con la vittoria di ieri, la Fiorentina ha agganciato proprio il Bologna a 62 punti, ma andando un gradino più su per la differenza reti generale in campioanto. Ma ritornando ad Holm, in realtà già in passato si era espresso sulla vicenda Griddy, facendo chiarezza...