Favola Monterisi, dalla panchina in C ai gol in A col Frosinone. E Spalletti…

Il suo gol nei minuti finali contro il Genoa domenica scorsa ha fatto esplodere di gioia anche un tipo mite come Eusebio Di Francesco, che si è letteralmente lasciato andare correndo all’impazzata sotto la Nord per abbracciarlo. In pochi mesi è passato da oggetto misterioso a pilastro della squadra. E pensare che solamente due anni fa, di questi tempi, scaldava la panchina del Catanzaro in Serie C. Incredibile ma vero. Quella di Ilario Monterisi con il Frosinone ha tutti i connotati di una favola. La storia di chi non ha mai smesso di credere al proprio sogno. Troppo grande per essere lasciato chiuso nel cassetto e ora diventato realtà. Rendimento elevatissimo, che gli è valso le attenzioni pure degli scout della Nazionale.