Lazio-Frosinone, Di Francesco ritrova Reinier ma rischiano in tre: il punto

Di Francesco può fare un piccolo sorriso in vista della prossime sfida contro la Lazio . Il motivo? Il rientro in gruppo di Reinier dopo l'infortunio subito contro il Milan. L'allenatore dei gialloblu potrà contare sull'estro e sulla fantasia dell'ala in prestito dal Real Madrid. Al suo posto Ibrahimovic non ha sfigurato, ma avere un'alternativa in più durante la partita può rendere più imprevedibile il gioco. I biancocelesti invece devono fare i conti con l'infermeria.

Verso Lazio-Frosinone: il punto sui biancocelesti

Di certo Sarri non ha ricevuto dei regali per Natale, anzi. Contro l'Empoli, nella scorsa partita, ha perso Immobile e Luis Alberto per infortunio. L'attaccante ha riportato un trauma distrattivo ai flessori della coscia destra. Sicuramente l’obiettivo minimo è riaverlo per la Supercoppa Italia in Arabia al via il 19 gennaio. Per lo spagnolo si teme una lesione all'adduttore (si attende esito esami). Il fantasista da un mese soffre anche di pubalgia. Saranno chiarite le sue condizioni. Il tecnico biancoceleste potrebbe concedere più spazio a Kamada a centrocampo. L'alternativa in mediana è Vecino per dare più fisicità. In attacco si scalda Castellanos, il più indicato nel prendere il posto del capitano, salvo un tridente leggero con Isaksen e Felipe Anderson falso nove. Non solo i biancocelesti, anche il Frosinone rischia in vista della prossima sfida. Tre giocatori in dubbio...