Di Francesco e la lotta salvezza: "Gare in contemporanea per rispetto di tutti"

Eusebio Di Francesco ha presentato in conferenza stampa la delicata sfida di campionato del suo Frosinone contro l' Inter fresco Campione d'Italia. Il tecnico dei ciociari ha dichiarato: " Oltre a Barrenechea squalificato , non avremo neanche Romagnoli che non sarà tra i convocati. Speriamo di recuperarlo per la sfida contro il Monza. Per il resto, Gelli oggi ha fatto un allenamento ridotto per un piccolo problema e domani lo valuteremo, mentre Mazzitelli ha avuto qualche fastidio che andrà analizzato e controllato perchè in alcune situazioni si è allenato a parte". Su Harroui , Turati e Okoli , Di Francesco ha continuato così: "Harroui in settimana non ha saltato un minuto dell'allenamento e questo mi rassicura. E' un calciatore che sa ricoprire più ruoli, ma ultimamente ha giocato poco per via di alcuni problemi. Turati sta bene ma da qui alla fine non lo rivedremo in campo. Okoli contro l'Empoli non ha avuto grandi difficoltà e sarà della partita insieme a Lirola".

Le parole di Di Francesco

Poi sull'Inter, Di Francesco ha aggiunto: "A dire il vero non mi interessa molto dell'Inter perchè dobbiamo concentrarci su noi stessi. Il concetto è semplice: abbiamo una grande motivazione e dobbiamo sicuramente prevalere su questo aspetto. Non sappiamo chi farà giocare Inzaghi e non entro nel discorso delle polemiche. Concentriamoci su di noi, perché siamo padroni del nostro destino". Con l'assenza di Barrenechea squalificato, potrebbero cambiare dei movimenti a livello tattico: "Sarà certamente una mediana differente perchè non abbiamo un altro calciatore con le stesse caratteristiche. Potrebbe sostituirlo Mazzitelli ma se non dovesse farcela proveremo altri. Harroui ad esempio potrebbe farlo ma in questo momento come detto, non ha la stessa condizione degli altri. Cambierà qualche geometria ma non dovrà mutare nulla nel nostro atteggiamento. Ripeto, l'aspetto motivazionale dovrà fare la differenza".

"Non amo il calendario spezzettato, serve rispetto"

Da qualche settimana la squadra ha mostrato maggiore solidità in fase difensiva, perdendo forse qualcosa in termini di pericolosità: "A mio avviso siamo ugualmente pericolosi. Anche ad Empoli lo abbiamo dimostrato, anche se nel finale la gara è stata più sporca da entrambe le parti. Prima però avevamo creato diverse occasioni e dovevamo essere più determinati. Nell'equilibrio qualcosa si può perdere ma ne abbiamo bisogno". L'ex mister giallorosso ha lavorato anche dal punto di vista psicologico: "Sono abituato a parlare continuamente con i miei calciatori. Preparare la gara dal punto di vista motivazionale è fondamentale ma bisogna riportare poi tutto sul terreno di gioco". Scendere in campo prima degli altri avversari per la lotta salvezza è un aspetto che può agevolare qualche squadra: "Non amo assolutamente questo calendario spezzettato e sono d'accordo con Ranieri sul fatto che bisognerebbe giocare in contemporanea. Penso questo per rispetto di tutti perchè una gara del lunedì può dare magari ad una squadra due risultati su tre, mentre chi gioca prima è li a dover lottare. Questo calendario è creato per le televisioni ma mi piacerebbe tornare a quando le ultime giornate si disputavano nello stesso orario".

La salvezza passa per lo Stirpe

Il Frosinone come il Verona giocherà due gare su tre in casa in questo finale. E ciò potrebbe fare la differenza: "Abbiamo costruito molto della nostra classifica tra le mura amiche e mi auguro che questo aspetto venga confermato. Siamo però cresciuti anche in trasferta. Ad Empoli tra l'altro sembrava di giocare in casa visto il numero di tifosi al nostro seguito. Io sono concreto e tutto conta, ma poi bisogna vedere cosa si fa durante la partita". Potrebbe essere quella di domani la gara più importante della stagione: "Credo di sì perchè potrebbe essere il nostro jolly per raggiungere l'obiettivo, anche se dovrò cambiare formazione rispetto alle ultime settimane", conclude Di Francesco.