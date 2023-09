Gilardino, conferenza Torino-Genoa: "Loro più forti con Zapata-Soppy"

Un gol di Retegui, il primo in Serie A, ha aiutato i rossoblù a portare a casa i primi tre punti della stagione. Una rete che gli ha permesso di trovare la conferma tra i convocati di Spalletti e le parole d'elogio dal suo tecnico: "Sono felice per la sua convocazione, può fare la differenza e noi dobbiamo essere bravi nel metterlo nelle migliori condizioni".

Torino-Genoa, conferenza Gilardino

Alberto Gilardino ha parlato alla vigilia della sfida contro il Torino: "Loro sono una squadra agguerrita e si sono rinforzati dal mercato con gli arrivi di Zapata e Soppy. E' da tre anni che Juric può lavorare con una rosa competitiva e quest'anno può ambire a posizioni alte in classifica". Sull'atteggiamento della squadra: "Dobbiamo cercare di portare a casa il positivo visto contro la Lazio. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e sacrificio, dobbiamo essere umili. La gara di Roma ci ha dato ossigerno oltre alla consapevolezza. Ero convinto potessimo fare una prestazione importante, ma ora la testa è al Torino perché il passato non conta più".

Sul mercato: "Sono stufo di parlarne. Ora è chiuso ed è assurdo che ci sia con il campionato in corso perché porta tanti dubbi nella testa dei ragazzi. Mi auguro che si possa cambiare nei prossimi mesi o anni. Il lavoro fatto dalla società è stato ottimo e sono soddisfatto dei nuovi arrivi: Messias, Malinovskyi, Retegui. Ragazzi come Martin o Throsby si sono messi a disposizione della squadra, è arrivato Haps che anche lui ha bisogno di un percorso e un periodo di adattamento". L'obiettivo è chiaro: "Arrivare prima possibile a 40 punti". In chiusura sui singoli: "Maturro e Haps sono in gruppo, mentre Vogliacco lo aspettiamo".