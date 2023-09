Genoa-Roma, Gilardino loda i suoi: "I ragazzi sono stati eroici"

GENOVA - Il Genoa cala il poker, strapazza la Roma e conquista la prima vittoria a Marassi. I rossoblù di Alberto Gilardino rifilano un netto 4-1 ai giallorossi di José Mourinho e volano a quota sette in classifica. Per i capitolini è notte fonda: lo Special One è sedicesimo. Grande euforia per il tecnico del Grifone ai microfoni nel dopo partita: "Grandissimo atteggiamento. Nella riunione tecnica avevo parlato di coraggio e il risultato era una conseguenza. A tratti i ragazzi sono stati eroici, nonostante i problemi iniziali con due infortuni. A tutti ho detto di stare pronti e stasera l’hanno dimostrato". Sugli infortuni di Badelj e Strootman: "Sono da valutare nei prossimi giorni. Faremo degli accertamenti, ma è normale che perdiamo due giocatori importanti per noi. Sono comunque fiducioso di avere altri giocatori che stasera hanno avuto grande impatto sulla partita".