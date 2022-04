Inter-Roma, Inzaghi: "Vidal indisponibile. Settimana decisiva"

MILANO - L'Inter di Simone Inzaghi è tornata a volare. I nerazzurri, dopo i complicati mesi di febbraio e marzo, sembrano essere tornati la squadra ammirata nella prima parte di stagione. Tre vittorie consecutive in campionato (Juve 1-0, Verona 2-0 e Spezia 3-1) e il successo per 3-0 nel derby di ritorno di Coppa Italia che è valso il pass per l'ultimo atto in programma l'11 maggio all'Olimpico di Roma contro la Juve, hanno ridato entusiasmo a Lautaro e compagni. Domani, alle ore 18, però, i campioni d'Italia sono chiamati a confermare le ultime ottime prestazioni nel match contro la Roma di José Mourinho, crocevia fondamentale verso lo scudetto. Poi, mercoledì, il recupero contro il Bologna al Dall'Ara che potrebbe permettere ai nerazzurri di tornare di nuovo da soli in vetta. Ma se l'Inter sta vivendo un buon periodo, per la Roma il magic moment dura ormai da diverse settimane. I capitolini, infatti, sono imbattuti da 12 turni di campionato e hanno conquistato la semifinale di Conference League contro il Leicester. Nella conferenza stampa della vigilia, intanto, Simone Inzaghi ha presentato così la sfida contro i giallorossi.