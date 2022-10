Ranieri: "Inter? Inzaghi va tenuto se la squadra lo segue. Juve? Vedremo come andrà con il Milan"

"Che differenza c'è con la crisi dell'Inter del 2011? In quel momento c'era stato un cambio di sistema e si era passati da Mourinho a Gasperini, quella di adesso è una crisi meno spiegabile perché Inzaghi ha già lavorato all'Inter". Sono le parole di Claudio Ranieri a 'Radio Anch'io Sport', su Rai Radiouno, dove ha commentato le attuali prestazioni dei nerazzurri. Il tecnico si è espresso così sul possibile esonero di Inzaghi dopo i recenti risultati tra cui la sconfitta contro la Roma : "Se io fossi il presidente e mi accorgessi che la mia squadra non segue più l'allenatore lo manderei via, non lo farei se la mia squadra reagisce e lo segue anche se si sta perdendo". Invece sulla Juve dopo il successo contro il Bologna: "All'inizio ho scommesso su Allegri che non sarebbe andato male. Adesso vedremo come andrà contro il Milan. Sabato prossimo contro i rossoneri vedremo una bella partita".

"Complimenti al Napoli. Roma? Con Mourinho tutto può succedere"

Sulla panchina della Sampdoria: "Io in corsa con D'Aversa? È quello che leggo, ma non posso rispondere concretamente su niente". Poi sul Napoli: "Sono stati fatti grandi acquisti, complimenti. È un bel campionato, molto più livellato rispetto all'anno scorso. Il Napoli mi piace tantissimo, con il Liverpool è stato maestoso". Il suo commento anche sulla Roma di Mourinho: "Quando uno stadio ti soffia dietro è tanta roba. Mourinho ha trovato la chiave giusta per galvanizzare il pubblico, lasciamolo lavorare. Non credo che abbia una squadra da scudetto ma con lui in panchina tutto può succedere". Infine sull'esordio in Serie A della prima donna arbitro: "Ferreri Caputi è stata protagonista di un debutto positivo, mi auguro che la figura dell'arbitro donna venga sdoganata e si faccia in modo che altre donne possano dirigere in Serie A. Auspico che tutti, dai calciatori agli allenatori, siano più educati e sportivi verso gli arbitri".