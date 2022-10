Barcellona-Inter, Inzaghi: "Non temo l'arbitraggio, abbiamo le nostre armi"

BARCELLONA (Spagna) - Dopo l'1-0 della gara d'andata a San Siro nel segno di Calhanoglu e le svariate polemiche sull'arbitraggio da parte del Barcellona che hanno incendiato l'ultima settimana l'Inter si presenta al Camp Nou per provare ad ipotecare una qualificazione agli ottavi di Champions League che avrebbe tutto il retrogusto di un'impresa. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi si è espresso così in conferenza stampa sulla sfida di domani contro i blaugrana di Xavi: "All'andata abbiamo fatto una gara aggressiva, molto compatta. Domani purtroppo si cambia stadio, ma ci siamo preparati per fare una partita all'altezza dell'Inter. Domani sappiamo che si tratta di una gara importantissima per la qualificazione. Il giorno del sorteggio, sapevamo che avendo preso Bayern e Barcellona, bisognava fare qualcosa di straordinario. Ci stiamo giocando il girone con tutte le nostre armi, domani sarà dura ma siamo l'Inter e dobbiamo cercare di fare la nostra partita, sapendo che ci saranno delle difficoltà. Ma dovremo essere bravi a soffrire tutti insieme".