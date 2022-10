Inter, Onana o Handanovic? Julio Cesar la pensa così

In casa Inter continua il "dualismo" per la porta. Onana sembra aver superato Handanovic nelle gerarchie: il camerunese è sceso in campo nelle ultime tre partite che hanno visto i nerazzurri impegnati due volte contro il Barcellona in Champions League (1-0 all'andata con gol di Calhanoglu e incredibile 3-3 al Camp Nou) e contro il Sassuolo nella nona giornata del campionato di Serie A (2-1 con doppietta di Dzeko). Al momento il capitano si è seduto in panchina mostrando grande professionalità e attacamento alla causa nerazzurra. Simone Inzaghi, spesso interrogato su chi avrebbe difeso i pali nell'impegno successivo, non si è mai sbilanciato, sottolineando di avere a disposizione due grandi portieri e di decidere di volta in volta chi sarebbe sceso in campo.