Inter-Skriniar: contatti continui. Cresce l'ottimismo per il sì

La volontà del calciatore e l'offerta del Psg

Decisiva, al di là delle distanze economiche (balla un milione: 6 più bonus quelli offerti dall’Inter fino al 2027, 7 quelli richiesti dalla controparte), la volontà dell’interessato che - non va dimenticato - ha detto no a un’offerta da 9 milioni da parte del Paris Saint-Germain proprio perché a Milano sta benone. Offerta, quella arrivata da Luís Campos, ds dei parigini, che però deve avere un peso in sede contrattuale, da qui, probabilmente, la necessità da parte di Steven Zhang di fare un ultimo sforzo per chiudere la partita per la gioia pure di Simone Inzaghi che nella prima parte di stagione ha toccato con mano cosa voglia dire avere un giocatore, per giunta in un ruolo tanto delicato, con la testa altrove. Non a caso, il rendimento di Skriniar è lievitato proprio prima della pausa per lasciare posto al Mondiale quando sono stati metabolizzati gli avvenimenti estivi. Nell’accordo non ci saranno clausole rescissorie né verranno date garanzie sulla fascia di capitano, ma quella - è inevitabile - presto gli finirà ben stretta intorno all’avambraccio come peraltro già accaduto in assenza di Brozovic.