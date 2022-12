Diretta Sassuolo-Inter ore 17: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Tocca di nuovo a Romelu Lukaku (Lautaro si rivedrà al Suning Training Center venerdì), che vuole vivere da protagonista una seconda parte di stagione per (ri)conquistare l’Inter, mettersi alle spalle la delusione del Mondiale, zittendo tutti quei detrattori che sostengono sia in una fase involutiva della sua carriera. Per il belga il test amichevole di questo pomeriggio con il Sassuolo è la seconda tappa di un percorso che auspica essere lungo e trionfante. Lo spera pure Inzaghi, che nella sfida con i neroverdi guidati da Dionisi vuole altre risposte dopo quelle confortanti arrivate contro la Reggina.