Infortunio Brozovic, salta Inter-Napoli: il comunicato sulle condizioni

MILANO - Simone Inzaghi perde Marcelo Brozovic per il big match, in programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano mercoledì 4 gennaio alle 20.45, contro la capolista Napoli dell'ex Luciano Spalletti. Il centrocampista croato, infatti, ha accusato un problema di natura muscolare e, con tutta probabilità, non potrà scendere in campo neppure contro il Monza. Al suo posto, in cabina di regia, potrebbe toccare ad Hakan Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan mezz'ali.